“Mejor tenerla lejos”: Charlotte Caniggia “liquidó” a su madre

Mariana Nannis fue duramente cuestionada por su propia hija.

El vínculo de Charlottte Caniggia con su mamá, Mariana Nannis, parece estar en el peor momento y nada hace suponer que vaya a mejorar en lo inmediato, más después de haber estigmatizado a Alex con un supuesto caso de autismo.

“Ella no está bien y entonces es mejor tenerla lejos. Porque una madre así no hace bien”, se resignó en una nota con Intrusos.

“Yo la perdono, pero no quiero tener relación con ella porque no es muy buena. No es sano”, continuó.

Ahí se refirió al último diálogo que tuvo con su mamá: “Hablé con ella el Día de la Madre y no fue una charla muy linda. La saludé, y empezó a decirme cosas, me trató medio mal. Y no quiero tener más relación con ella. El problema es de ella”.

Al referirse al posteo que Mariana hizo de su propio hijo describiéndolo como autista, Charlotte fue contundente: “Me parece re feo. Pero quizá ella está enojada porque mi papá conoció a la bebé. Pero no es la forma. Porque Alex no tiene nada que ver”.

“Es re feo, porque hay gente que de verdad tiene estos problemas y no está bueno”, lamentó.

Y reveló: “Mi mamá ya salió a bardearme a mí también. Dijo que la robamos”.

Por otra parte, Charlotte celebró el encuentro entre nieta y abuelo: “Alex que Claudio visitó a Venezia y lo tomó muy bien. Él está contento. Claramente es lindo que mi mamá o mi papá puedan conocer a la bebé”.

“Mi mamá todavía no la conoció. Pero Dios quiera que todo se pueda arreglar. Un bebé une, pero hay veces que las familias son un poco complicadas”, cerró Charlotte Caniggia sin esperanzas de que Mariana Nannis recomponga su lazo con Alex, su hermano mellizo.