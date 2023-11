Flor de la V opinó de la polémica separación entre El Polaco y Barby Silenzi

La conductora de Intrusos analizó la forma de ser del cantante en medio de la crisis de pareja.

La dureza con que El Polaco se refirió a Barby Silenzi al regresar de Brasil en medio de la separación alarmó a Flor de la Ve, quien se mostró comprensiva con los miedos de la bailarina.

“Nunca termina de ser la pareja oficial”, afirmó la conductora de Intrusos.

Entonces, analizó: “Después de la hijita que tuvieron me parece que ahí sí formalizaron, pero cuando los escuchás hablar al final nunca convivieron. Nunca le termina de dar la seguridad de ser una pareja”.

“Ella lo está espiando porque él no le da seguridad sobre lo que son”, cerró Flor de la Ve sobre el Polaco y Barby Silenzi.

Por otra parte, Guido Záffora criticó al Polaco: “Es un pibe que no se compromete con su familia. Tienen una hija y la restringe de las redes sociales”.

“Él no es el tema, es ella”, cruzó Marcela Tauro.

“Es un horror a esta altura de la vida aguantar a un tipo para defender la familia. Porque los chicos entienden todo mejor que nosotros”, se explayó.

Al final, Marcela Tauro expuso a Barby Silenzi por su relación tóxica con el Polaco: “A mí me parece que eso ya no es amor. Pero si tiene que volver, vuelve. Y para mí no es amor, es querer salvar la familia”.