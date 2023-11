Margarita Barrientos confirmó que votará a Javier Milei y le hizo un pedido al libertario

La fundadora del comedor Los Piletones apuntó contra la falta de ayuda del Gobierno y sostuvo que en los últimos cuatro años “sufrió mucho la discriminación por haber apoyado a Macri”.

En plena carrera electoral, Margarita Barrientos, fundadora del comedor Los Piletones, ratificó hoy que votará por el candidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei, de cara al balotaje del 19 de noviembre. “Si gana, que guarde la motosierra y piense en los argentinos “, pidió la dirigente social al referente libertario.

“Voy a votar a Milei, porque como dije aquella vez (por su apoyo a Macri en 2015), voto por un cambio, por ver algo diferente”, señaló Barrientos en diálogo con Radio con Vos. “Estamos muy mal, vengo sufriendo hace cuatro años. Cuando el Presidente me recibió, me llevé fotos de la mercadería que ellos me entregaron, hablé con Massa y me dijo: ‘Margarita quedate tranquila’”, recordó la dirigente social al apuntar contra la falta de ayuda del gobierno de Alberto Fernández.

“Por eso es que voto a Milei, como lo he apoyado a Mauricio. No dejo de ser del PRO porque voto a Milei”, aclaró Barrientos sobre su apoyo al candidato libertario. Sin embargo, la titular de los Piletones sostuvo en la importancia de no incidir en el voto ajeno. “Nunca lo voy a hacer yo apoye a Mauricio con toda el alma y nunca le dije a mis hijos o conocidos que lo voten. Cada uno tiene derecho de elegir”, destacó la dirigente social.

Por otro lado, Barrientos dijo que durante estos cuatro años “sufrió mucha discriminación” por parte del Gobierno, tras su apoyo a Mauricio Macri. . “Mandaba las cartas a Desarrollo Social y me decían: ‘que te ayude Macri’”, contó.

A lo largo de la entrevista, Barrientos se mostró preocupada por la coyuntura actual. Me agarra una depresión no poder conseguir toda la mercadería que queremos comprar, lo entregan cada 15 días. Me causa mucha tristeza, ojalá que si gana Massa que gobierne para todos iguales”, señaló Barrientos.

Y ante un eventual triunfo electoral del candidato libertario Barrientos reclamó: “Si gana Milei, que guarde la motosierra y piense en los argentinos “. Por otro lado, la dirigente también diálogo este martes con CNN Radio y si bien ratificó su apoyo al economista advirtió: “No estoy de acuerdo con las ideas ni lo que dice Javier Milei, pero si llegara a ganar, quisiera que trate a todos por igual”.

En esa línea, la fundadora de los Piletones concluyó: “Quiero que Milei me apoye y no me mienta, que Milei venga a conocer lo que nosotros hacemos”.