Confirman que L-Gante irá a juicio y revocan su sobreseimiento

La Cámara de Apelaciones de Mercedes confirmó este martes que el músico Elián Ángel Valenzuela,más conocido como L-Gante, sea sometido a juicio oral por privación ilegal de la libertad y amenazas contra dos vecinos de la localidad bonaerense de General Rodríguez y en el mismo fallo revocó su sobreseimiento por el delito de tenencia simple de estupefacientes, informaron fuentes judiciales.

La medida fue dictada por los camaristas Oscar Reggi y Carlos Risuleo, quienes declararon "inadmisible" el recurso presentado por Diego Storto, abogado defensor del cantante, quien había solicitado el sobreseimiento de su representado.

En un fallo de 9 páginas al que Télam tuvo acceso, la Cámara también revocó el sobreseimiento de L-Gante (23) en cuanto al delito de “tenencia simple de estupefacientes” dictado el mes pasado por el juez de Garantías Gabriel Castro al momento de elevar la causa a juicio.

De esta manera, el músico será juzgado por dicho delito y por "amenazas simples en concurso real con privación de la libertad en concurso ideal con amenazas coactivas" respecto de la víctima, Darío Gastón Torres.

Además, también será enjuiciado por "privación ilegítima de la libertad simple en concurso ideal con amenazas simples" de Catalina Passi y "encubrimiento agravado por el ánimo de lucro".

“Advertimos que los fundamentos expuestos en la apelación -reiteramos- reeditan en forma casi textual los formulados en la oposición a la elevación a juicio, la cual -obviamente- se presentó en la instancia de grado con antelación a que el a quo dictara el decisorio que hoy se impugna”, remarcaron los jueces.

En ese sentido, señalaron: “Por no adecuarse a las formas delineadas en el ritual para la viabilidad del recurso de apelación, no queda otro camino que desechar la protesta contra la resolución que no hace lugar al sobreseimiento de Valenzuela, ni a la mutación del marco típico solicitada, y eleva a juicio la causa que se le sigue."

En tanto, aún queda pendiente que el Tribunal de Casación bonaerense se expida acerca de la excarcelación de L-Gante, otorgada por el juez Castro, revocada luego por la Cámara de Mercedes y apelada esta última decisión por la defensa del músico.

L-Gante fue liberado el 8 de septiembre pasado de los calabozos de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) Quilmes en la que estaba alojado desde el 6 de junio.