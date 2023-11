Osvaldo Granados: “Tenemos inflación con recesión y nadie quiere ser ministro de economía”

El reconocido analista ratificó que quien asuma al frente del Palacio de Hacienda tendrá que tomar medidas pocos felices.

“En diciembre vas a tener que seguir emitiendo porque hay que pagar sueldos, aguinaldo y el plan platita de massa”, aseguró Osvaldo Granados en su columna habitual de Radio Panorama de Santiago del Estero.

Te recomendamos: Massa anticipó que su ministro de Economía no pertenecerá a su fuerza política

Para el reconocido analista, “nadie quiere ser ministro de Economía” por la grave situación que atraviesan las finanzas argentinas y adelantó que el nuevo gobierno se verá obligado a tomar decisiones que pueden caer mal en la sociedad. “Nadie quiere agarrar porque el primer ministro va a ser una especie de Remes Lenicov”, sentenció, y detalló que hay tarifas, dólar y otros puntos atrasados.

Te recomendamos: Bullrich aseguró que la dolarización y cierre del Banco Central que propone Milei dependerán de la "realidad"

En otro orden de cosas, Granados dijo que en 60 años nunca había visto desaparecer a un presidente, en alusión al rol actual de Alberto Fernández. “No está, no existe, no aparece, no actúa", expresó hasta con cierta ironía.

Escuchá el audio completo haciendo clic aquí...



Escuchá el audio completo haciendo clic aquí...