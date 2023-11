Magui Bravi contó por qué quiere que su hijo lleve su apellido

La actriz y bailarina transita su sexto mes de embarazo y feliz con esta nueva etapa de su vida contó cómo vive la dulce espera.

En la cuenta regresiva para convertirse en madre por primera vez y en tanto disfruta de los meses de gestación que tanto anheló, Magui Bravi contó cómo transita esta nueva etapa de su vida.

Y fue tras una de las tantas consultas que viene teniendo con su obstetra que la bailarina y actriz fue interceptada en uno de los barrios en zona norte por la cámara de este portal y tras acceder a dialogar con nosotros y mostrar su incipiente pancita manifestó lo feliz que se siente por este gran paso que dará en lo personal.

“Entre el quinto y el sexto mes, que es en el que estoy entrando aorta, explotó. Debo haber aumentado 3 kilos en el último mes. Soy mamá primeriza y tengo todos los miedos. Así que al obstetra, no solo vengo bastante seguido, sino que lo llamo”, comenzó la flamante mamá.

Tranquila, ansiosa y disfrutando del embarazo, Magui continuó: “Estoy viviendo de permitidos, lo cual no está bien, no hagan esto, pero es la verdad. Yo me cuidé toda la vida, porque laburo con el cuerpo pero no puedo. Este niño, que es un varón viene comiendo… . veo una torta y voy”.

“Yo disfruto mucho. Había congelado óvulos y en su momento me dijeron que iba a ser difícil quedar embarazada por la cantidad con la que nací. La verdad es que eso me generó muchísima angustia porque en vez de estar congelando tenía que estar buscando. Siempre terminaba una película y venía una nueva. Me metí mucho en el cine y a la vez no podía disfrutar ese trabajo porque sentía que tenía que estar buscando ser mamá”, explicó Bravi.

Y siguiendo con la línea de la búsqueda del bebé y el camino transitado para ser mamá, Magui sumó: “Un momento en el que me relajé, y la verdad es que no estaba buscando, quedé. Siempre fui del trabajo y hoy mi prioridad es mi hijo. Estoy disfrutando de este momento”.

En cuanto a su carrera artística, abocada desde hace unos años al cine de terror, la bailarina, azafata y actriz manifestó: “Me metí ahí, me apasiona. En el 2016 tenía el sueño de hacer cine. Me decían que me buscaban porque mi cara daba de mala. El baile es parte de mi vida. Me hace feliz y con el bebé estoy bailando. Me levanto, pongo música y es mi momento con el de conexión”.

Finalmente, la bailarina aseguró que aún con su pareja no definieron el nombre del bebé en camino y lanzó: “No hay chance que no lleve mi apellido porque sino los Bravi ahí terminan. Nos íbamos a casar a fin de año porque después queríamos ponernos a buscar el bebé. Pero para la fecha que teníamos voy a estar de 8 meses y medio. Lo único que tenía terminado era el vestido. Mi pareja no tiene redes sociales pero al niño me voy a morir por mostrarlo”.