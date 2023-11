Se filtraron fotografás de la boda de Nicole Neumann y Manuel Urcera

El periodista Guido Záffora fulminó al piloto y halagó a la modelo por sus looks en el casamiento.

A comienzos de 2021 Nicole Neumann se enamoró de José Manuel Urcera, y luego de enfrentar todo tipo de rumores de crisis, polémicas, y enfrentamientos con Fabián Cubero y Mica Viciconte, este miércoles la pareja contrajo matrimonio en Neuquén.

En una bodega en medio de la Patagonia, y bien lejos de la prensa, la modelo y el piloto de automovilismo dieron el sí por registro civil y se filtraron las primeras fotos de los novios.

Impecable, Nicole estaba con un palazzo blanco y un top de plumeti al tono adornado con botones de tuyu, y tenía con el pelo recogido con una tiara de perlas.

En la postal que mostraron en Intrusos se la vio a Nicole Neumann abrazada a sus suegros, Claudio y María Cecilia.

Cuando llegó el turno de mostrar el look de José Manuel Urcera todos se quedaron impactados ante la descripción de Laura Ubfal: “Se afeitó, se cortó el pelo”.

“¡Ay, qué feo!”, reaccionó Guido Záffora escandalizado, luego de halagar a Nicole y destacar su cara de plena felicidad.

Entonces, acotó anonadado por el polémico outfit de traje, chaleco y corbatas color verde duende, matizado con una camisa blanca: “Es otro”.

Al final, el periodista quiso ser piadoso con el marido de Nicole Neumann, pero no pudo con su genio: “Me parece mucho más lindo Manu. No me gusta cómo le queda el pelo. Lo veo raro… ¡Y los lentes!”.