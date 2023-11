Caldeado debate de los candidatos a vicepresidente Agustín Rossi y Patricia Villarruel

El jefe de Gabinete le pidió explicaciones por la dolarización y la acusó de ser cómplice de los genocidas. La dirigente de La Libertad Avanza le reprochó que se refería siempre al pasado.

Tras un tenso debate, los candidatos a vicepresidente de las dos fuerzas políticas que se enfrentarán en el balotaje realizaron su cierre. La primera fue Villarruel, quien planteó: “Vivimos un momento crítico para la República Argentina, ellos son el pasado marcado por la corrupción, inseguridades, desempleo, falta de educación y erosión de nuestras instituciones y valores. Es hora de poner fin, somos el futuro de una Argentina llena de esperanza y fe, los trabajadores que forman este país, somos la justicia sin miedo, los maestros que llevan conocimiento y los médicos y enfermeros que ayudan a paliar el dolor”.

De esta manera, la compañera de fórmula de Milei posicionó a su fuerza como “constructores de un país más sólido y comerciantes que impulsan la economía”.

A su tiempo, Rossi expresó: “Con qué valores queremos convivir estos 4 años. Con Massa te invitamos a vivir en una sociedad que privilegia la familia, la seguridad, la salud, la educación, el trabajo y la palabra. Sin violencia ni agresiones, donde ninguno de tus sueños tenga precio. El 19 andá a votar con esperanza, entrá al cuarto oscuro y buscá la bandera argentina y votá por la Argentina. Si ustedes, el pueblo argentino, y Dios así lo desean, empiezan una nueva etapa el 10 de diciembre, con un gobierno de unidad nacional, sin grieta, con Sergio Massa presidente”.

A 11 días del balotaje, los candidatos a vicepresidentes Agustín Rossi (Unión por la Patria) y Victoria Villarruel (La Libertad Avanza) protagonizaron esta noche un tenso debate que incluyó fuertes cruces y chicanas sobre Economía, Seguridad, Justicia y Derechos Humanos y Medio Ambiente, entre otros puntos.

La candidata libertaria comenzó el debate en TN con una dura acusación: "Todo lo que vas a escuchar de Rossi es mentira. Cada una de las cosas que proponen simplemente las podrían haber realizado en los últimos cuatro años pero decidieron no hacerlo".

A continuación, al hablar de sus propuestas económicas, afirmó que junto a Milei van "a frenar la inflación de un hondazo" y "a detener la emisión monetaria".

En su primera alocución, Rossi aseguró que con Massa se comprometerán "a mantener y ampliar los puestos de trabajo y a aumentar el poder adquisitivo del salario". "Llevamos 37 meses consecutivos de crecimiento del empleo asalariado privado registrado. Dos actividades son las que han traccionado: la construcción y la hotelería y gastronomía. Impulsadas por dos políticas publicas, construcción de vivienda y obra pública, y PreViaje" que, según dijo, "desaparecen si Milei gana las elecciones".

Además, remarcó que el ministro de Economía ya "ha tomado decisiones trascendentes para recuperar el poder adquisitivo del salario" y señaló que "este mes más de un millón de argentinos han cobrado su sueldo sin la deducción del impuesto a las ganancias".

Y le respondió a Villarruel respecto a la inflación: "La inflación no se baja de un hondazo, Villarruel. La realidad es que el crónico faltan de de reservas y divisas es la causa principal de los procesos inflacionarios. Hay tres maneras. Dos propone Milei que son endeudamiento y venta de empresas públicas. La que proponemos con Massa es una verdadera revolución exportadora, potenciando las actividades".

Además, le achacó a Villarruel que"los únicos que mienten son vos y tu candidato, que dijo que Bullrich era una montonera asesina, pone bombas, y a los dos días la abrazó y le dijo que coincidía con sus propuestas".

La respuesta de Villarruel no tardó en llegar. "Rossi cuenta un país en el que vive en una galaxia desconocida. En el Presupuesto 2024 van grabar con más IVA los alimentos, por ejemplo, el pan o la carne. Y van a aumentar los bienes personales a aquellos que tienen propiedades rurales. Este es un mundo de fantasía el que cuenta Rossi, que no solamente no van a poder aplicar. Definitivamente qué país nos estas ofreciendo más que una simple mentira".

Seguridad y defensa

Al hablar de seguridad, el jefe de gabinete recordó su paso por el ministerio de Defensa: "He sido ministro de Defensa en dos oportunidades. Impulse y presente la ley del FONDEF para la defensa y reequipamiento de las Fuerzas Armadas. Al mismo tiempo me preocupé por el salario militar. Cuando llegue a Defensa, un gran porcentaje del salario del personal estaba en negro. Venia de la época de Cavallo, que ahora asesora a Milei. Pasamos inmediatamente esos suplementos no remunerativos al salario y genero una mejora en las pensiones y en los haberes de toda la familia militar. Ahora estamos en un plan de jerarquización de los salarios para equipararnos con las fuerzas de seguridad. Es en cinco etapas. Llevamos abonados tres tramos. Los otros dos serna para el próximo año".

Villarruel optó por cuestionar la inseguridad que viven los argentinos. "Desde hace 20 años el ámbito de seguridad tiene una devastación como nunca hemos conocido. La inseguridad dejó de ser una sensación para ser una realidad (...). Estamos completamente indefensos. Por es quiero preguntarte donde queres a los delincuentes: ¿presos o libres? Yo los quiero adentro y este señor los quiere libres. Nuestra propuesta es de sentido común: el que las hace las paga. Y lo segundo que vamos a hacer es un cambio de paradigma: ellos están del lado de los delincuentes y nosotros de la policía. Por eso les vamos a dar mejor equipamiento".

El jefe de gabinete y compañero de fórmula de Sergio Massa apuntó contra otro aspecto sensible para Villarruel como es la defenas de las Malvinas. "Malvinas es una cuestión importante" que requiere "posiciones claras" y criticó la postura de referentes de La Libertad Avanza, que pretenden "dialogar con los isleños" y "admiran a (Margaret) Tatcher".

"En Malvinas hay usurpación del territorio nacional por parte de una potencia extranjera que es Gran Bretaña, que ha instalado una base con misma cantidad de soldados británicos que de isleños", indicó Rossi en TN.

La candidata a vicepresidente de La Libertad Avanza afirmó que si su espacio político llega al gobierno, va a "crear las condiciones de confiabilidad" para dolarizar la economía del país.

"Vamos a crear las condiciones de confiabilidad para que los argentinos decidan utilizar sus dólares en el país, puedan comprar, invertir y hacer su proyecto de vida", aseguró Villarruel, compañera de fórmula de Javier Milei.

Cruces

Durante un tenso momento, los candidatos cruzaron preguntas y respuestas cara a cara. En el turno de Villarruel, la candidata libertaria le consultó sobre el grupo terrorista Hamas y sobre Irán.

Villarruel: ¿Estas a favor del terrorismo y el terrorismo de Hamas?

Rossi: Nuestro candidato fue el único que propuso declarar a Hamas como terrorista

Villarruel.: Entonces por qué favoreciste el Memorándum con Irán

Rossi: Fue un proyecto del Ejecutivo que tenia un objetivo: sentar a los imputados ante la Justicia. Eso se aprobó con mayoría parlamentaria y finalmente no se concretó.

Cuando le llegó el turno de preguntar al candidato de Unión por la Patria, apuntó contra la propuesta de dolarización de Milei y, al mismo tiempo, le consultó sobre las declaraciones del libertario respecto a vender YPF y Vaca Muerta.

Rossi: Tu candidato dice que va a dolarizar pero para eso faltan dólares, aunque no dice de dónde los va a sacar. Pero también dice que es mas fácil si el dólar está caro, por lo tanto van a provocar una brutal devaluación con mas pobreza. ¿Por qué insiste con eso?

Villarruel: La realidad es que los argentinos ahorran en dólares y somos el tercer país poseedor de dólares físicos. Vamos a crear las condiciones de confiabilidad que no creó tu gobierno para que los argentinos decidan usar sus dólares en nuestro país.

Rossi: Voluntarismo absoluto entonces. Tu candidato dice que quiere vender YPF, ¿Por qué quiere vender una empresa superavitaria? ¿Y por qué quiere vender Vaca muerta?

Villarruel: No sé. Lo que me preocupa es que nos dejaron un lindo regalo de u$s16 mil millones por los juicios gracias a Kicillof. Lo subterráneo es de las provincias. No se va a vender.

Derechos humanos

Por otro lado, la abogada defensora de genocidas afirmó hoy, tal como hizo Javier Milei durante la campaña electoral, que las personas secuestradas y desaparecidas por la última dictadura cívica militar "no fueron 30.000" .

"No fueron 30.000 los desaparecidos", aseveró Villarruel, y expresó que en el Parque de la Memoria, situado en la Costanera Norte de la ciudad de Buenos Aires, "hay 8.751 nombres. ¿Dónde están los demás?", preguntó.

El jefe de Gabinete no dudó en asegurar que "la dictadura ejerció un plan de exterminio masivo, no fue una guerra ni hubo excesos" y afirmó que "la construcción de memoria, verdad y justicia es colectiva, nos pertenece a todos los espacios políticos democráticos de Argentina".

Medio ambiente, educación y género

Y aprovechó para remarcar que el espacio político que integra junto a Milei no avala las propuestas incluidas en la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, que incluye poner fin a la pobreza, proteger el planeta y mejorar las vidas de las personas en todo el mundo. "No estamos con la Agenda 2030 porque privilegiamos la soberanía del Estado argentino por sobre la imposición de otros países", dijo.

Rossi, por su parte, se refirió a "la cuestión ambiental" y señaló que "una de la políticas públicas que lleva adelante nuestro país son los parques nacionales", porque "no queremos más Joe Lewis ni Lago Escondido".

"Los parques nacionales son cuidados por guardaparques, tarea noble, no son ninguna cueva de militantes", afirmó.

En otro momento del debate, Villarruel dijo que el espacio político que representa "auditará los planes sociales" si llega al gobierno y cuestionó lo que llamó el "adoctrinamiento" de los estudiantes por parte de "gremios y sindicatos". "Queremos que los estudiantes no terminen siendo adoctrinados por gremios y sindicatos que lo único que apuntan es hacer política con los chicos", afirmó.

En tanto que Rossi indicó que en "las políticas de ajuste que preparan" los dirigentes de La Libertad Avanza, "(Victoria) Villarruel y (Javier) Milei, las principales víctimas van a ser las mujeres", porque "no creen en la brecha de género y en la brecha salarial". "Nosotros vamos a sostener las políticas que están destinadas a acortar la brecha de género y ampliarlas", remarcó.