Pymes: Massa promete alivio fiscal y empresas le reclaman un programa a Milei

Desde el sector industrial aguardan por las propuestas de Javier Milei para las pymes, pero anticipan su rechazo a la desregulación total.

A once días del balotaje, los distintos grupos económicos de Argentina exigen respuestas sobre los programas de gobierno de cada candidato. Esta vez le tocó al sector industrial, que escucha y evalúa las propuestas de Sergio Massa, mientras que reclama por la falta de iniciativas claras de parte de Javier Milei en este rubro. El planteo de su asesor económico Darío Epstein de apertura total en dos años está en el centro de la queja. “Para los que están intranquilos porque creemos en una economía abierta les digo: en la situación actual si los mandamos a competir, de 400.000 pymes, quedarían la mitad en el camino. No vamos a abrir en una situación de desventaja. Vamos a sacar todas las inconsistencias, y en un par de años cuando haya menos inflación y tasas razonables, seguridad jurídica y una nueva ley laboral, habrá una apertura importante y ahí van a tener que competir. Algunas empresas y sectores no tendrán la fortaleza y otros como la agroindustria no tendrán ningún inconveniente". La frase de Epstein, integrante del equipo económico de La Libertad Avanza (LLA), fue mencionada en una actividad por el Día de la Industria y lo que menos dejó fue tranquilidad. Es que anticipó que dos años servirán como antesala de lo único que Milei propuso hasta ahora para la industria, según su plataforma electoral: “Apertura comercial unilateral a la Chilena". Hubiera sido pertinente desarrollar este modelo, basado en la desregulación económica sin reciprocidad, en la Unión Industrial Argentina (UIA), institución que convocó al candidato para la semana que viene, pero decidió no asistir. Desde la UIA confirmaron que Milei no concurrirá por temas de agenda, aunque sí lo hará el 15-11 al Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICyP), del cual forma parte la entidad. “Seguiremos escuchando a los candidatos y una vez resuelta la elección, compararemos sus propuestas con las nuestras”, aseguran. Este medio intentó conseguir más precisiones desde LLA sobre su modelo industrial, pero la respuesta fue: “No hay nada que podamos resaltar por el momento”. Desde el sector buscan que sí. Los industriales santafesinos nucleados en FISFEE lanzaron un comunicado que reza: “Queremos un país donde el estado tenga un rol virtuoso. (…) Sin industria nacional no hay trabajo, y sin trabajo no tenemos salida”. Román Guajardo, presidente de la UIA región Rosario, asegura que su preocupación más fuerte es que “no se aproveche el ciclo virtuoso que se nos plantea para adelante”, de la mano de la industria, pero también la energía, minería, campo y alimentos y economía del conocimiento. Según cuenta el industrial, a Milei también se le cursó la invitación a Sauce Viejo, pero desde la Agencia de Desarrollo de Santa Fe comentan que “solo accedió Sergio Massa”, quien estuvo presente en las últimas horas. Las pymes también solicitan el recorrido de Milei por las empresas. “Nunca hizo mención de propuesta alguna ni tampoco ha mencionado a las pymes en sus últimas declaraciones. Que no participe el Estado en obra pública generaría un retroceso en el desarrollo productivo, destruyendo el federalismo. Es imposible pensar que podríamos ser Alemania con este modelo”, menciona Mauro González, titular de Confederación General Pyme. La mención del país europeo no es menor, ya que Milei aspira a equipararse con Alemania en veinte años. Del otro lado, el ministro de Economía visitó a industriales en el Parque Industrial y Tecnológico de Florencio Varela. Allí, anunció que desde el 1° de enero se eliminarán todos los impuestos internos para las pymes que incrementen sus exportaciones respecto de 2023. A su vez, recordó que los programas sociales pasarán a ser dependientes del Ministerio de Trabajo, para que los beneficiarios “estén preparados en el mercado de trabajo”, al tiempo que las inscripciones a las bolsas de empleo serán obligatorias, tanto como las capacitaciones en todos los municipios. Para Daniel Rosato, titular de Industriales Pymes Argentinos (IPA), la importancia de un programa económico con alto componente industrial radica en la historia reciente. Durante la gestión de Mauricio Macri la industria sufrió el cierre de más de 25.000 pymes y aumentos en las tarifas de energía de hasta un 2500%. “Esto realmente nos deja un panorama de qué es lo que va a pasar, lo que puede pasar en la Argentina con una propuesta u otra”, concluye el empresario.