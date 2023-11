"Villarruel ratificó su negacionismo y defendió a un genocida"

El diputado nacional Eduardo Valdés consideró que, en el debate de candidatos a vicepresidentes Victoria Villarruel, ratificó sus posturas negacionistas en relación a los crímenes perpetrados por el terrorismo de Estado.

El diputado nacional Eduardo Valdés (Frente de Todos) consideró hoy que, en el debate de candidatos a vicepresidentes realizado ayer en la señal de cable TN, la postulante de La Libertad Avanza, Victoria Villarruel, ratificó sus posturas negacionistas en relación a los crímenes perpetrados por el terrorismo de Estado y defendió" al genocida Juan Daniel Amelog, quien acumula cinco cadenas perpetuas por delitos de lesa humanidad cometidos en Rosario durante la última dictadura militar

"Villarruel volvió a ratificar su negacionismo y defendió al genocida Amelong, La sociedad argentina está compacta respecto a las políticas de memoria, verdad y justicia. Por eso, la gente votó para que se incluya el tema de derechos humanos en el debate presidencial", señaló Valdés sobre el debate, en declaraciones a Radio Provincia.

Por otro lado, el legislador sostuvo que el candidato de Unión por la Patria, Agustín Rossi, "estuvo tranquilo, sólido y llevó propuestas", mientras que Villarruel "estaba nerviosa y le hablaba a Doña Rosa con meros clichés".

"No pudo explicar montones de cuestiones, como de qué manera piensan vender Vaca Muerta o su postura sobre la libre tenencia de armas, cuando son cuestiones que están en su plataforma. Villarruel dijo que continuarán la educación y la salud públicas. Esa era una respuesta planeada. Pero sabemos que eso no es así porque (el candidato presidencial) Javier Milei no quiere eso", resaltó el diputado.

A la vez, Valdés puso de relieve que Villarruel "se la pasó diciendo 'nosotros somos el cambio', por lo que ahí se ve la influencia de sus socios electorales en esta última semana", en alusión a Juntos por el Cambio (JxC).