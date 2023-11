Julieta Nair Calvo desmintió dos grandes mitos que se dicen sobre ella

Invitada al programa de Fer Dente, la actriz Julieta Nair Calvo se refirió a dos datos falsos que suelen decir sobre ella y los desmintió.

La actriz Julieta Nair Calvo visitó el late night show de Fer Dente, Noche al Dente y destacó qué dos datos de ella siempre tiene que salir a desmentir.

En la sección Dente Match, el conductor le dio a elegir a Calvo con quién haría una escena de sexo en la ficción. Las opciones eran Adrián Suar y Natalí Pérez.

"Yo ya hice con Adrián la novela El host e hicimos de pareja", comenzó contando. "Vamos desmentir... esto se lo dije a La Chiqui", lanzó y ahí la interrumpió el conductor y agregó: "Dos cosas desmentiste en tu carrera".

"Una, no me operé la nariz, y la segunda es que no fui pareja de Adrián Suar, chicos", destacó la actriz. Para cerrar, Calvo eligió de las opciones que le dio Dente a Natalí: "Con ella no tuve nunca ni una escena de un beso en el cachete".

