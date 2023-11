La terrible confesión de Adabel Guerrero tras contar que sufrió depresión

La mediática habló a corazón abierto sobre lo que pasó y lo difícil que fue para su vida.

Adabel Guerrero tuvo un pico de popularidad hace algunos años cuando formó parte del Bailando. Si bien nunca se alejó por completo de los medios, sí se mantuvo a un margen luego de formar familia y en una reciente entrevista aseguró que sufrió de depresión.

Hay muchas cuestiones en la vida que son difíciles de tolerar y llega un límite en que se necesita ayuda. Así lo sintió Adabel, quien luego de un episodio que sufrió, entendió que algo pasaba; en su interior estaba mal y necesitó antidepresivos para salir adelante.

“Estaba muy irritable e iracunda. Iba manejando y, aunque no tenía un horario que cumplir, igual corría. Estaba muy nerviosa y me he llegado a subir a la vereda por un auto que no me dejaba pasar. También había días en que no me podía levantar de la cama del cansancio, ahí me di cuenta que ya no estaba bien”, confesó Guerrero.

A partir de un análisis exhaustivo que tuvo que hacer sobre sus emociones, de qué manera se estaban expresando y por qué cargaba con dos polos tan opuestos, era momento de un click. La vida se le hizo muy cuesta arriba y decidió dejarse ayudar, factor importantísimo para cualquier persona que se encuentra transitando una situación similar.

Adabel Guerrero

“Sentía que estaba triste, que perdía algo. Claramente era mi familia. Tenía un vacío muy profundo en el pecho. Me tuve que pedir un día en Sex para bajar un cambio, y le pedí a mi psiquiatra que me medique porque no podía sola. Me dio una medicación para poder estabilizar mis estados de ánimo”, destacó Guerrero en una nota.

Si bien pudo dejar las pastillas y hoy está en un mejor momento, Adabel pasó por una situación muy crítica de su vida. Su estado que no se encontraba de buena forma, la llevó a hacer muchas cosas de las que luego se arrepintió.

“Esto fue un año y yo dejé la medicación hace dos semanas. Decirlo ahora es porque ya lo atravesé, no lo iba a contar en el momento que estaba en el problema. Ni a mi marido le dije que estaba tomando medicación, porque en un punto te llegas a autoetiquetar en un lugar. Es difícil salir de ahí y después salir. Lo guardé para mí y lo iba a contar después de superarlo para decir que se sale”, concluyó Guerrero sobre su problema.