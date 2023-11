Revocaron el fallo que desestimó la denuncia por la muerte de Silvina Luna y la situación de Aníbal Lotocki se complica

Así lo resolvió la Sala 4 de la Cámara de Apelaciones, por lo que el polémico médico será investigado también por presunto homicidio.

Mientras continúa preso tras ser imputado por la muerte de Cristian Zárate, Aníbal Lotocki recibió una dura noticia en relación a su situación procesal: la Sala 4 de la Cámara de Apelaciones resolvió revocar el fallo que desestimaba la denuncia tras el fallecimiento de Silvina Luna, por lo que -ahora- también será investigado por el presunto homicidio de la modelo. En su oportunidad, la defensa había interpuesto una “excepción de falta de acción por cosa juzgada”, tras lo cual el juez de Garantías llegó a la conclusión de que no correspondía hacer lugar al planteo de la parte denunciante, argumentando que el proceso en que se dictó la sentencia por lesiones aún no había concluido, por existir recursos pendientes ante el Tribunal de Casación. Además, el magistrado resolvió que existía litispendencia, que significa que el polémico médico no puede ser juzgado por el mismo hecho, aunque también dispuso la desestimación parcial de la denuncia. En este marco de situación, Fernando Burlando -abogado querellante- recurrió la decisión ante la Cámara de Apelaciones, la cual dispuso recientemente que debía ser revocada, y señalaron que fue un “error conceptual” del juez el afirmar que el hecho investigado es el mismo que el del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº28 que condenó a Lotocki a 4 años de prisión por el delito de lesiones. En este sentido, el letrado que acompaña a la familia Luna señaló que “hubo un criterio equivocado por parte del juez en pensar que se trató de un mismo hecho”, al mismo tiempo que se quejó de la actitud pasiva de la fiscalía: "Tuvimos que apelar nosotros, porque el fiscal no nos acompañó". Ahora, la situación de Aníbal Lotocki se complica, ya que será investigado también por un presunto homicidio de Silvina Luna, a quien operó en 2011.