En la previa del recital de Taylor Swift, las "swifties" se pronunciaron en contra de Milei

Este jueves se da el primer show de Taylor Swift, una de las cantantes más famosas del mundo. Sin embargo, el ambiente político argentino tomó el protagonismo.

La noche del 9 de noviembre se llevará a cabo en El Monumental el primer recital de Taylor Swift de “The Eras Tour” y las “swifties”, las fanáticas de la cantante, se dejaron llevar por el furor del show.

Sin embargo, a solo 10 días del balotaje entre Sergio Massa y Javier Milei es el principal tema en cualquier ambiente de la Argentina, y la cancha de River Plate no fue la excepción. Las apasionadas de la “yanqui” ingresaron al estadio con boletas en contra del libertario.

Los folletos repartidos hacían referencia a una famosa canción de la artista, “We Are Never Ever Getting Back Together”, pero ellas la adaptaron a: “We are never ever getting back to Menem”.

Siguiendo la misma línea, en los alrededores del estadio las “swifties” pegaron carteles a favor de Massa. “Swiftie no vota Milei”, señalaban los afiches de color rosa. Además, detallaron que el candidato de La Libertad Avanza es lo mismo que Donald Trump.

Sin embargo, algunas personas intervinieron los carteles y tacharon las primeras dos palabras. De esta manera, solo quedaba el mensaje incentivando a que voten a Javier Milei.