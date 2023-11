Ambientalistas reclaman el traslado de 74 monos utilizados para una investigación que quedaron en un laboratorio

Los primates fueron usados como modelo experimental en el bioterio del CEMIC. Los estudios fueron suspendidos hace dos años. Los animales debían ser reubicados en un santuario pero no se determinó la fecha ni el lugar.

En el subsuelo de un edificio del Centro de Educación Médica e Investigaciones Clínicas (Cemic) ubicado en Saavedra, hay 66 monos caí o capuchinos (Cebus apella) y ocho de la especie Macaca fascicularis que fueron modelos de experimentación en investigaciones sobre reproducción del bioterio y que serán trasladados a un santuario. Sin embargo, la fecha de ese traslado se desconoce y los grupos de conservación insisten en que es urgente que los liberen.

El tema fue difundido por la periodista y creadora de la Fundación Zorba, Isabel de Estrada, que reveló que el directorio del Cemic comenzó el proceso para liberar a los animales, pero no anunció la fecha en la que finalmente se llevará a cabo.

Como explicó De Estrada, el bioterio fue inaugurado el 10 de marzo de 1983, en conjunto con la Organización Mundial de la Salud, y era parte del Centro de Investigaciones en Reproducción Humana y Experimental (Cirhe) y los animales eran utilizados con fines experimentales de enseñanza o pruebas de control.

Según se especifica en la página web del Cemic, la unidad llevaba a cabo los siguientes proyectos: un programa de reproducción y conservación de primates Cebus apella y Macaca fascicularis; mecanismos operantes en la ovulación y función del cuerpo lúteo; interacción de los ejes hipotálamo-hipófiso-gonadal e hipotálamo-hipófiso-adrenal; respuesta adaptativa al cautiverio; estados reproductivos, comportamiento y estrés; la menopausia en primates; el origen de la endometriosis; y baja y mediana complejidad en asistencia reproductiva en la pareja infértil.

Los especialistas dejaron de hacer estas investigaciones desde hace dos años. Inicialmente, De Estrada aseguró que el Cemic había decidido trasladarlos al santuario de Proyecto Carayá, en La Cumbre, Córdoba, pero el trámite no se ha completado. En cuanto al motivo contó: “No está claro. Dicen que tienen miedo de que se les mueran”.

Los animales viven en un subsuelo con luz artificial. Los adultos están en jaulas individuales pequeñas y los más jóvenes comparten jaulones. De los 74 monos, solo una llegó de Paraguay; el resto nació en cautiverio y nunca ha estado en contacto con la naturaleza. Por esta razón, no pueden ser liberados en su hábitat, sino que deben readaptarse reservas como la de Proyecto Carayá, que tiene más de 20 de experiencia en rescate, rehabilitación y conservación de primates.

La directora de esa reserva, Alejandra Juárez, aseguró en diálogo con TN que los encargados del Cemic la contactaron por primera vez hace cinco años, visitaron la reserva y fue aprobada para trasladar a los animales. “El año pasado, se volvieron a contactar, pero como tenemos más de 200 monos, les dije que yo los puedo recibir, pero necesito que me ayuden con los recintos, son monos que tienen que ir a recintos por la situación en la que viven actualmente. Son animales que no van a poder vivir libres”, explicó Juárez.

En 2009, Juárez y su equipo recibieron a 16 monos de otro laboratorio en Corrientes y lograron rehabilitarlos. “Ya viven sueltos acá en la reserva, fue toda una adaptación que se hizo”, destacó e insistió con respecto a los animales en cautiverio en Buenos Aires: “Creo que ya ha pasado el tiempo y que ya no hay muchos motivos para la demora”.

Isabel de Estrada también detalló que la instalación de los recintos no debería tomar más de un mes, pero ese trabajo tampoco se ha puesto en marcha. La información que maneja es que hay 32 monos que tienen más de 22 años, cuando la esperanza de vida es de 25 años aproximadamente.

Juárez remarcó que no hace falta anestesiarlos. “Por experiencia propia y hablando con profesionales, no es necesaria la anestesia para ninguno de los monos para un traslado porque es contraindicado”. Además, De Estrada reconoció que es posible que alguno de los animales muera en el traslado por el estrés y la edad, pero es urgente que cambien de ambiente.

Por qué no hay fecha de traslado

TN intentó contactar a los directores del laboratorio del Cemic, pero no aceptaron entrevistas.

Una investigadora del CONICET especializada en primates que fue contactada por los encargados del bioterio aclaró a que el traslado de los monos a Córdoba “no es una decisión que haya tomado el Cemic”. Asimismo, confirmó: “En este momento y desde hace dos años, no se hace nada con los animales. A partir de la decisión de cerrar la colonia, se dejaron de utilizar los animales para los proyectos de investigación”, y aclaró que el cierre del bioterio fue una resolución del Cemic, pero los motivos solo son conocidos por la institución.

La razón por la que el Cemic no tiene fecha de traslado ni un lugar específico es porque el proceso “de desarmar la colonia y de reubicar a los animales es supercomplejo, implica muchos cuidados, significa que hay que tener extremadas precauciones con cada uno de los pasos que se van a hacer”, dijo la investigadora. La gran cantidad de primates es otro punto delicado.

Junto con un colega, esta investigadora del CONICET desarrolló un informe para este instituto, hace más de dos años, donde se detallan sugerencias para llevar a cabo el traslado y cuáles serían los mejores lugares. “No es que se demoró, sino que es un proceso complejo porque implica el traslado de un número grande de animales que son todos nacidos en cautiverio, por eso hay que ser supercuidadosos. También lleva una serie de pasos legales y eso es lo que hace más lento el proceso”, remarcó. Su trabajo se limitó a desarrollar el informe, por lo que la “decisión final sobre cómo, cuándo, a dónde y de qué manera (se hará el traslado) la tomará el Cemic”.

En cuanto a la cifra, afirmó que la colonia “ya no está en crecimiento” y los monos están “en buen estado de salud”. Sin embargo, subrayó que, independientemente del lugar que el instituto elija para trasladarlos, los monos tendrán que permanecer en cautiverio porque crecieron en esta condición.

“No pueden ir a ningún lugar donde estén en contacto con poblaciones naturales de monos porque los animales que son nacidos en cautiverio tienen características biológicas que no son compatibles con los que pueden encontrarse en la naturaleza, por lo que es peligroso para otras poblaciones de primates”. Es decir, pueden transmitir enfermedades a las que los otros animales nunca estuvieron expuestos. Además, no están acostumbrados a buscar su alimento, ni a explorar su ambiente. Esto no quiere decir que la solución para los animales que crecieron en cautiverio pasen el resto de su vida como mascotas, sino que deben permanecer en lugares donde los expertos les den cuidados especiales.