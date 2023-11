El pícaro gesto de Lauty Gram en una foto de la China Suárez que reaviva rumores de romance

El cantante volvió a generar un ida y vuelta con la China Suárez desde el mundo virtual, alimentando así nuevamente fuertes versiones de algo más que una amistad entre ellos.

Ya desde mediados de año comenzaron a circular rumores de romance entre la China Suárez y el joven cantante e influencer Lauty Gram, si bien los chicos nunca salieron a blanquearlo. Pero en las últimas semanas, el referente del RKT ha mostrado una sugestiva interacción con la ex de Rusherking reavivando así las versiones de romance entre ellos.

Así, siempre activa en las redes sociales, hace apenas unas horas la actriz compartió en su cuenta de Instagram una sensual foto semi sumergida en una pileta, donde se la ve luciendo una malla enteriza negra y sólo se limitó a sumar tres emojis de una cámara, dando a entender que esa imagen probablemente será parte de algún trabajo publicitario.

La cuestión es que ni bien apareció la publicación en la red social, uno de los primeros en comentar la postal no fue otro que Lauty Gram. “Unas ganas de meterme a la pileta me dieron”, comentó el también tiktoker obteniendo como respuesta por parte de la China un cómplice emoji de asombro.

Pero eso no fue todo. Porque Eugenia no dudó en comentar casi al mismo tiempo un posteo de Lauty desde Bariloche, donde se lo ve en un jacuzzi al aire libre. "Qué frío" fue la devolución del coqueteo virtual de la actriz con Gram, a lo que el veinteañero no dudó en responderle cómplice: "Había que hacer el esfuerzo para la foto" junto a un emoji congelado y un llamativo corazón blanco. ¿Será que pronto se viene el blanqueo?