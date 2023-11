Riquelme denunció que la Justicia persiguió a su hermano: “Pensó que lo secuestraban de nuevo”

El vicepresidente de Boca apuntó contra la fiscal Celsa Ramírez y aseguró que el miércoles 1 de noviembre una camioneta persiguió al hermano y lo cruzó. "Caramente tiene un problema con mi familia", agregó.

La disputa entre Juan Román Riquelme y la fiscal Celsa Ramírez sumó un capítulo más a lo que fue la clausura de una bandeja de La Bombonera en febrero y el allanamiento a la casa del hermano del vicepresidente de Boca a mediados de agosto: el ídolo xeneize denunció una persecución de la Justicia y dio detalles.

En un diálogo con Radio 10, Román declaró: “Mucho no me gusta hablar de mi vida, pero la gente tiene derecho a saber. Soy un ciudadano normal al igual que todos los argentinos. Amo a mi país, he estado en otros lugares y para mí este es el país más lindo del mundo, donde yo quiero que mis hijos puedan crecer, pasarla bien y disfrutar".

Luego, Riquelme reveló una situación que pasó el miércoles 1° de noviembre cuando con su familia viajó a Río de Janeiro, Brasil, para lo que fue la final de la Copa Libertadores 2023 que terminó en victoria de Fluminense en el Maracaná: "Mi hermano salió de su casa, una camioneta blanca lo siguió y a mitad de camino esa camioneta se le cruzó y lo hizo parar. A mi hermano en el 2002 me lo secuestraron, imagínate el susto que tenía, pensó que lo secuestraban de nuevo".

Y agregó: "Yo respeto el trabajo de la jueza (en referencia a la fiscal Celsa Ramírez), pero le tengo que decir que nuestra familia no molesta a nadie. La jueza no puede mandar a seguir a mi hermano por un auto de civil, pararlo en la calle y quitarle su teléfono. El abogado nuestro le preguntó qué era lo que necesitaba y se lo llevábamos, dijo que no. La señora jueza, que le tengo respeto, claramente tiene un problema con mi familia. Somos una familia normal, nos criaron de buena manera”.

"El otro día lo dije en broma, pero es la verdad. Tenemos dos vicios muy grandes: tomar mate y comer asado, somos personas normales. La jueza no tiene derecho a escucharle el teléfono a mi hermano. Eso es privado, no se puede hacer, o eso es lo que yo creo que no se puede hacer. Con mi hermano sabemos que nos escucha, nos los dijo. Este es el país que tenemos y es una pena, porque lo amo y me voy a morir en nuestro país”, sentenció Juan Román Riquelme.

Fuentes judiciales confirmaron que le secuestraron el teléfono a Cristian Riquelme antes de viajar a Brasil, y lo hicieron justo antes del viaje porque querían estar seguros de que era el verdadero, ya que cuando fue el allanamiento había dicho que había perdido el celular. Esto lo hizo la policía con una orden del juez Pablo Casas.