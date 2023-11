Se viene el Seven “Pancu” Roger en el Santiago Lawn Tennis

Participarán 12 equipos de distintas provincias en el torneo que arrancará este sábado.

Este sábado 11 de noviembre, a partir de las 15, se pondrá en marcha el “Seven Pancu Roger” organizado por el Santiago Lawn Tennis Club. Será la tercera edición de este torneo en homenaje a Alfredo Raúl “Pancu” Roger, ex jugador del club y de los seleccionados santiagueños, prestigioso ex integrante de la Comisión Directiva de la entidad del parque Aguirre y ex presidente de la Subcomisión de Rugby. Roger también tuvo activa participación como dirigente en la Unión Santiagueña de Rugby, llegando a desempeñarse como vicepresidente.

El primer torneo se jugó en 2019 y luego se suspendió por la pandemia. En esta edición 2023, participarán 12 equipos de distintas provincias, como La Tablada (Córdoba), Palermo Bajo (Cordoba), Gimnasia y Tiro (S), Universitario (S), Tigres (Salta), Tucuman Rugby, Catamarca Rugby, Old Lions, Santiago Rugby, Invitación VII Palestra (un equipo invitación integrado por destacados rugbiers como el ex Puma Lucio López Fleming, entre otros) y el anfitrión Santiago Lawn Tennis que presentara dos equipos.

Será un torneo con un nivel interesante, que se jugará en 4 zonas de 3 equipos, que clasificarán para la copa de Oro, de Plata y de Bronce. Será una excelente oportunidad, además, para cerrar el año con rugby de buen nivel en el Santiago Lawn Tennis.

El torneo es organizado por los amigos del recordado y destacado ex jugador y dirigente “Pancu” Roger, por la Subcomisión de Rugby del Santiago Lawn Tennis con el apoyo de la Comisión Directiva de la entidad del parque Aguirre. Un agradecimiento especial al gobierno de la provincia y a los sponsors que hacen posible la realización de la competencia interprovincial.

Programa

15 horas inicio de la competencia.

Formato de la competencia: serán 4 zonas de 3 equipos cada una. Una ronda clasificatoria en la que se juega la modalidad todos contra todos. Se disputarán 3 copas: de Oro; de Plata y Copa de Bronce.

Los primeros de cada zona clasificarán a la Copa de Oro. Los 2° de cada zona, a la Copa de Plata y los 3° de cada zona, a la Copa de Bronce. El torneo se disputará en la cancha 1 del Santiago Lawn Tennis y la final de la Copa de Oro, se disputará aproximadamente a las 22 horas.

Después de la final, se realizará el tradicional tercer tiempo, en el que se harán entrega de los premios y recordatorios. El cierre se realizará con la Fiesta del Seven, que será en el anexo del Santiago Lawn Tennis, después de la medianoche.