Sergio Massa visitó un centro de jubilados: "El camino que queremos no tiene recorte sino un sistema más fuerte"

Sergio Massa explicó en qué consiste el incremento de la jubilación anunciado este viernes en un centro de jubilados de Esteban Echeverría.

En diciembre, la jubilación recibirá un incremento del 20,87% por el índice de movilidad dispuesto por Sergio Massa, en trabajo conjunto con ANSES. Además, los jubilados que perciban el haber mínimo continuarán recibiendo el bono de refuerzo, que alcanzará los $55.000, lo que conlleva que el ingreso más bajo el próximo mes será de $228.569 (movilidad más refuerzo, medio aguinaldo y Refuerzo Alimentario de PAMI). En ese marco, el candidato presidencial de Unión por la Patria visitó un centro de jubilados de Esteban Echeverría y señaló que "cada vez que tenemos que resolver el índice de movilidad y la situación de los jubilados y las asignaciones familiares, tuvimos una mirada puesta en el cuidado de nuestros jubilados y jubiladas". Además, explicó: "Cada vez que aplicamos el incremento por índice, además aplicamos un bono por tres meses. Como estamos justo en el momento en donde puede haber un cambio de gobierno y el otro candidato plantea cortar los subsidios y este es un subsidio que ponemos del Estado nacional al sistema de jubilaciones para reforzarlas, como también con el Programa Mejor Vivir reforzamos la canasta de medicamentos de jubilados". "Tenemos que salir de la Argentina de la pelea para trabajar juntos en algunos temas. El de jubilados y pensionados, en este momento de la Argentina, es muy importante porque en muy pocos días se define qué tipo de sistema vamos a tener", afirmó. Sergio Massa criticó a las AFJP A menos de diez días para el balotaje, Sergio Massa señaló que "los argentinos tienen que definir qué sistema jubilatorio quieren para adelante" y recordó que "en algún momento me tocó ser parte de la decisión de eliminar las AFJP en la Argentina" y "trabajar en la primera gran moratoria que permitió que muchas mujeres que no habían tenido aportes aunque trabajaron en tareas de cuidado puedan acceder a la jubilación". "La sociedad no es sálvese quién pueda: tiene momentos en que algunos trabajan y apoyan a los que trabajaron toda la vida y les llegó el momento de descansar. Cuando plantean el sistema de las AFJP plantean que cada uno se las arregle como pueda. En Argentina hay todavía 20.000 jubilados de AFJP que cobran entre $5.000 y $20.000 al mes: tengamos consciencia de qué significa ese sistema para la vida del jubilado", precisó. Posteriormente, apuntó contra el programa de gobierno de La Libertad Avanza: "No alcanza solamente con pararse a decir que hay que pasar la motosierra si después la terminan pasando en la cabeza de los jubilados, que como no tienen una organización que marque una fuerte presencia en la calle son las primeras víctimas de los programas de ajuste". "Es muy importante que a los otros que compiten con nosotros les pregunten qué van a hacer", añadió. Sergio Massa y su plan para la jubilación A la hora de hablar de sus políticas para jubilados, reconoció que "la inflación les ha generado problemas" pero apuntó a que "el año que viene vamos a bajar fuerte la inflación". "Tenemos la planificación hecha para enero y febrero con un bono de $65.000 y uno de $70.000. Para eso vamos a esperar al 20 de noviembre, porque tenemos que seguir adelante para anunciarlo", aseguró. "El camino que queremos plantear para los próximos cuatro años no tiene recorte, ni la quita de medicamentos gratuitos ni la vuelta de las AFJP, sino un sistema jubilatorio más fuerte que le permita a los jubilados vivir mejor", concluyó el candidato presidencial de Unión por la Patria. Qué es el programa de Jubilación Anticipada El programa de Jubilación Anticipada inició en octubre del 2021 y venció el pasado 30 de septiembre, aunque el actual decreto lo postergará durante dos años más. A partir de su creación, más de 23.000 personas pudieron jubilarse teniendo 30 años de aportes, pero faltándoles hasta 5 años para cumplir la edad jubilatoria. Con la nueva extensión, el desempleo puede acreditarse hasta el 30 de junio de 2023. En la conferencia del anuncio, Sergio Massa sostuvo que la medida se da "en un momento muy particular de la Argentina, en el que algunos pretenden volver al sistema de AFJP que había bajado la cobertura del sistema jubilatorio argentino a menos del 60% de la población adulta mayor". "Es muy importante que con cuentas ordenadas y un sistema de seguridad social recaudando a pleno tengamos la capacidad de proteger a aquellos sectores de la población que de alguna manera necesitan de la protección del Estado cuando ingresan en alguna situación de vulnerabilidad. Esta medida es muy importante porque abarca a un grupo que ya no tiene posibilidad de reinsertarse en el mercado del trabajo pero queda protegido por la seguridad social argentina", concluyó el ministro. Cuándo se puede hacer la Jubilación Anticipada El beneficio del programa Jubilación Anticipada contempla el cobro del 80% de los haberes jubilatorios para personas desocupadas, que cuenten con 30 años de aportes pero que aún precisen hasta 5 años de edad para jubilarse: varones de entre 60 y 64 años y mujeres de entre 55 y 59 años. Al cumplir la edad jubilatoria, los titulares pasan a cobrar automáticamente la totalidad del haber. La Jubilación Anticipada es incompatible con el trabajo en relación de dependencia o autónomo y con otros planes sociales o beneficios previsionales. Las personas interesadas en solicitarlo deben iniciar el trámite en el sitio web de ANSES.