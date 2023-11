Irregularidades: beneficiarios del Potenciar Trabajo viajaron a Egipto y otros radicados en el exterior

La “explicación” de una mujer que recorrió Europa en 2022 y el caso de una joven que es empleada de la provincia de Buenos Aires.

“Con el fin de promover la inclusión social plena para personas que se encuentren en situación de vulnerabilidad social”. De esa manera se describe en el sitio oficial del programa cuál es el objetivo del Potenciar Trabajo, la iniciativa del Ministerio de Desarrollo Social que busca mejorar las condiciones de trabajo de los sectores más postergados.

Pero el fiscal Guillermo Marijuán detectó que 160 mil beneficiarios de ese programa viajaron al exterior desde 2020 a la fecha, una situación que reviste incompatibilidad con la situación de vulnerabilidad que deben tener los integrantes del programa. TN accedió a nuevos datos que revelan que algunos de los beneficiarios viajaron a Egipto, Alemania y otros países de Europa, y que existen integrantes del programa que figuran como empleados de la provincia de Buenos Aires e incluso uno de ellos, sería, a su vez, modelo.

El fiscal Franco Picardi le solicitó información a la cartera que conduce Victoria Tolosa Paz para saber de qué manera se accede a este programa y que requisitos deben tener para permanecer. De este análisis depende que se impulse la instrucción o no.

A los casos que ya reveló Manu Jove en Periodismo Para Todos (PPT), TN encontró otros más. Uno de estos es el de Gabriela FF, cuyo apellido este medio se reserva, beneficiaria del Potenciar Trabajo que entre noviembre y diciembre de 2022 salió del país en AIR France. De acuerdo a una de sus publicaciones en redes, el 3 de noviembre de 2022 se encontraba en el aeropuerto de Amsterdam y luego visitó países como Egipto.

Viaje a Egipto

En diálogo con TN Gabriela acepta haber viajado a Europa el año pasado y asegura que se debe a que en paralelo a su trabajo realizó ventas para una empresa de nutrición y cosmética que la invitó con todo pago al Viejo Continente. “Tengo mi monotributo social, no llego a un sueldo mínimo, cuando ingresé al Potenciar Trabajo no tenía trabajo, luego conseguí esto”, asegura la mujer que vive en Ezpeleta y dice que no está en relación de dependencia, sino que se trata de una “relación laboral independiente”.

Otra de las mencionadas en la lista de beneficiarios del Potenciar Trabajo que viajaron al exterior es Azul MF, que este medio comprobó que en octubre del año pasado visitó Alemania a través de Air France. Según declaró, como actividad principal se dedica a la enseñanza artística y no está claro qué trabajo realizaba en el marco de este programa. Este medio intentó comunicarse con Azul, pero no obtuvo respuesta.

Los investigadores tampoco descartan que entre los beneficiaros del Potenciar Trabajo haya personas que viven en el extranjero, o que luego de haberse convertido en integrantes del programa nunca dieron aviso de su nuevo estado de situación. Un caso es el de una persona de nombre Jeres, que actualmente vive en España y de hecho lo hace desde hace años.

Trabajo en artística

Esta mujer también viajó en Air France entre noviembre y diciembre pasado con motivo de pasar las Fiestas en Argentina. Su pista es investigada por el fiscal Marijuán como un caso ejemplo de quienes podrían percibir dinero del plan y estar fuera del país.

Otra de las posibles irregularidades es el hecho de aquellos integrantes del Potenciar Trabajo que tienen trabajos formales, lo que es incompatible con el programa. Según la normativa, no pueden ingresar o permanecer en el Programa Potenciar Trabajo las personas que tienen empleo formal registrado, excepto los trabajadores y trabajadoras temporarios o estacionales.

TN descubrió que Araceli, otras de las que figura haber realizado viajes al exterior, viajó entre noviembre y diciembre de 2022 mediante Iberia. Al momento de realizar ese viaje, esta mujer trabajaba para la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires y además cumplía funciones para la Asociación Civil Social y Deportiva San Sebastián.





El fiscal Marijuán denunció hace 10 días que desde 2020 a la actualidad 159.919 beneficiarios del plan social “Potenciar Trabajo” viajaron al exterior. Para el fiscal esa “circunstancia palmariamente incompatible con el requisito de alta vulnerabilidad económica exigida por el citado Programa” y pidió que se investigue a las autoridades que no controlaron el cumplimiento del programa, además de la baja de quienes lo cobran.

La causa la lleva adelante la jueza federal María Servini. Con este dictamen, el fiscal Picardi pidió medidas preventivas y luego deberá resolver si avanza formalmente en una investigación.

La Justicia apunta a las fallas en el control de estas personas que ingresan al Potenciar Trabajo y permanecen pese a no cumplir con las normativas del programa.