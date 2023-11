La polémica condición para un trabajo que indignó a todos en las redes: "Explotador"

Un usuario de X (antes Twitter) compartió los requisitos que impone a la hora de contratar vendedores para su emprendimiento y generó un fuerte debate sobre explotación laboral.

X (ex Twitter) es una red social que permite a los usuarios expresar con textos cortos e imágenes sucesos de su vida cotidiana, desahogarse y pedir opiniones. Esta inmediatez y facilidad para la interacción constante crea el escenario perfecto para enfrentar posiciones opuestas y generar polémicas en torno a diversos temas.

A diario se generan debates que exceden a la publicación de origen y los actores involucrados. Tal es el caso de la clienta de un emprendimiento a la que le regalaron un top y reclamó que le dieran el dinero, o el hilo de recetas fallidas que se desencadenó luego de que una joven compartiera el resultado de sus galletitas.

En esta ocasión, el tema que abarcó gran parte de atención tiene que ver con las diferentes posturas posibles frente a la cultura del trabajo. Un usuario compartió un descargo por una supuesta situación vivida en el contexto de una entrevista de trabajo en la que quedó disconforme con la reacción del entrevistado en relación a uno de sus requisitos, y la repercusión no tardó en llegar.

“Hoy entrevisté a un muchacho de 25 años para un puesto de vendedor. Le dije que mis mejores vendedores están siempre disponibles 24/7 y cuando le dije eso la cara le cambió. Trató de disimular pero no pudo ocultar su reacción de que “están locos estos majes si creen que voy a trabajar todo el tiempo”, escribió Ricardo Meléndez en su cuenta.

Y reflexionó, “no me deja de sorprender qué esperan de la vida las nuevas generaciones. Tienen un serio problema porque están mal si creen que sin trabajar duro pueden alcanzar sus metas. ¿O será que no tienen metas?”. La reacción de sus seguidores y otros usuarios que se toparon con el tweet no fue la que Ricardo esperaba (o quizás, sí).

En sus perfiles de redes sociales, Ricardo se identifica como “emprendedor y desarrollador inmobiliario”, y comparte a diario contenido motivacional relacionado con su filosofía de trabajo. En sus publicaciones es coherente respecto a su visión sobre el trabajo duro, el esfuerzo, la práctica y la importancia de no rendirse para alcanzar las metas que se propone.

En general, sus tweets no tienen mucha repercusión. No cuenta con un gran caudal de seguidores ni reacciones, pero su vocabulario de gran empresario dirigiéndose a grandes masas, y el ataque directo a la cultura laboral de “las nuevas generaciones”, funcionó como gancho para que este posteo en particular se viralizara.

El tweet, que ya tiene más de 5 millones de reacciones, recibió una catarata de respuestas acusándolo de “explotador laboral”, ineficiente, desbalanceado, inhumano, y mal jefe, entre otros calificativos negativos. El emprendedor se dedicó a responder cada uno de los mensajes reforzando su visión, y luego le pidió al mismísimo Elon Musk que validara su postura.