Google anunció que eliminará tu cuenta para siempre si no cumplís con una condición

Los administradores de Google advirtieron que harán una seria revisión para verificar qué usuarios no se encuentran en regla. Queda poco tiempo para revertir la situación y podrían perderse todos los datos.

La cuenta de Google es sumamente necesaria para realizar un montón de operaciones con el celular y cualquier dispositivo electrónico. Tenerla permite enviar y recibir correos electrónicos, descargar aplicaciones y hasta guardar los archivos en la nube para no perderlos nunca. Sin embargo, los usuarios deben tener especial cuidado debido a un importante anuncio que realizó la compañía.

Desde hace años que, si no se cuenta con una dirección de Gmail, casi que no es posible usar un teléfono moderno, o por lo menos no se logra acceder a todas las herramientas disponibles. Por eso, las personas que emplean el servicio tienen que conocer que ahora se tomaron serias medidas para aumentar todavía más la protección de los datos personales.

Eliminará todas las cuentas que no cumplan con un requisito fundamental, por lo que es importante saber quiénes corren riesgo. Hay tiempo hasta diciembre de 2023, es decir que no hay demasiados días para revertirlo y no perder la información, las fotos y las notas.

Es importante iniciar sesión con frecuencia, ya que de lo contrario Google interpretará que la cuenta está en desuso y la borrará. No obstante, las personas son advertidas al respecto previamente: "Antes de eliminar una cuenta, enviaremos varias notificaciones durante los meses previos", informaron los administradores de la empresa.

Esos avisos se harán "tanto a la dirección de correo electrónico de la cuenta como al de recuperación (si se ha proporcionado uno)", según aclararon. "Si una cuenta de Google no se ha utilizado o no se ha iniciado sesión durante al menos dos años, podemos eliminar la cuenta y su contenido, incluido Google Workspace (Gmail, Docs, Drive, Meet, Calendar) y Google Fotos", detalló la firma.

Cuando la sesión no se abre hace mucho tiempo, la cuenta corre aún más riesgo de ser robada, puesto que no tiene activa la "verificación en dos pasos" y esta es esencial para la seguridad personal. "Las olvidadas o desatendidas usualmente dependen de contraseñas antiguas o reutilizadas, que pueden haber sido hackeadas", destacó Google para la comprensión de todos.

Para iniciar sesión con confianza y asegurar todos los archivos que se tienen guardados, es clave activar la verificación en dos pasos. Este servicio brinda una protección adicional y resulta sumamente útil en caso de que se produzcan robos de contraseñas. Al efectuar la configuración, se podrá ingresar a la cuenta con una contraseña y un código que se enviará al celular. El procedimiento para activarlo es: