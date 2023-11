Charlotte Caniggia disparó contra los periodistas de espectáculos: "Ya estoy hinchada los huev..."

La mediática volvió a referirse a la problemática entre sus padres en la pista del Bailando 2023 e hizo un comentario sobre los periodistas que sorprendió a todos.

En la noche de este jueves, Charlotte Caniggia bailó "la salsa de a tres" en el Bailando 2023 acompañada de su cuñada Melody Luz y manifestó lo mal que la hacen sentir los periodistas ya que, fuera del aire, le preguntan únicamente sobre sus padres. Por esa razón, la mediática alzó la voz al respecto: “Ya estoy hinchada los huevos Marcelo, me pone mal porque siempre que vengo acá lo paso mal, acá en la pista la paso bien, pero salgo al pasillo y tengo periodistas preguntándome, che qué onda tu mamá y qué onda tu papá, siempre hay una historia nueva”. Además, relató cómo se siente cuando es interrogada por las dificultades que afronta su familia: “Me agarra ansiedad, me pongo triste en mi casa, no le digo nada a los periodistas, tenés que dar la nota de la mejor manera. Te hacen mierda los periodistas, tenés que ser amable, cordial, darle la nota, pero a veces uno se pone mal porque son temas familiares”. "Me afecta tener que cargar con problemas de mis papas, todo el tiempo me vienen a preguntar a mi, todas las semanas es un capítulo nuevo, es como una serie de Netflix esto", señaló.