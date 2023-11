Marixa Balli apuntó contra Lourdes Sánchez: "Un poquito de respeto"

La bailarina excluyó a la panelista de la "salsa de tres" y Balli no dudó en mostrar su molestia: "Estoy atragantada".

Marixa Balli explotó contra Lourdes Sánchez por un tremendo desaire en el Bailando 2023: "Estoy atragantada con lo que hiciste, un poquito de respeto", señaló en una de las últimas emisiones de LAM. Pero ¿qué pasó entre ellas? Ángel de Brito este jueves contó lo ocurrido y relató que, en un principio, Lourdes Sánchez quería que Fátima Florez, su elegida para la salsa de tres, baile personificada como Marixa Balli y que ella vaya a la pista para formar parte de la previa, pero la cambió por Yanina Latorre. Sanchez se comunicó con la panelista de LAM para acercarle la propuesta y, a pesar de que estaba todo bien, de un día para el otro "la limpió" y cambió de personaje. "Ella dice que vos no querías ir al piso", acotó Yanina Latorre, tras lo cual Marixa Balli estalló: "No mientas, Lourdes. Estoy atragantada con lo que hiciste, un poquito de respeto. Me hubieses dicho 'Marixa, como Yanina se bajó con Romina, la prefiero a ella' y listo. Pero la educación ante todo. Porque yo antes que artista y que todo, soy una persona educada y respetuosa con el otro".