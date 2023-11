Maestra denunciada por acoso: nuevos chats y el temor por más casos en colegios privados

La mujer de 33 años, identificada como D.M. en la causa, madre de un hijo pequeño, protagoniza un escándalo que conmueve y atraviesa a padres y alumnos de la capital provincial.

La denuncia por grooming contra la maestra de una escuela primaria de La Plata por un supuesto acoso virtual y abuso a sus alumnos -a través de diferentes redes sociales- continúa exhibiendo más detalles aterradores sobre el comportamiento de la docente.

La mujer de 33 años, identificada como D.M. en la causa, madre de un hijo pequeño, protagoniza un escándalo que conmueve y atraviesa a padres y alumnos de la capital provincial.

La trama se desató luego de que los familiares de varios estudiantes de la escuela primaria N°58 de La Plata encontraron conversaciones entre los menores y la docente.

En los chats, D.M. entablaba conversaciones privadas con los alumnos en las que les pedía fotos. Los padres de los alumnos denunciaron que la mujer también hacía juegos y retos con contenido sexual dentro del aula.

En las últimas horas, las familias de las víctimas continuaron brindando más información sobre el comportamiento y el accionar de la maestra, que tenía a cargo dos cursos de sexto grado, a quienes les brindaba clases de Lengua y Ciencias Sociales.

A raíz de sus comportamientos, la docente con domicilio en La Plata fue relevada del cargo: “Desde un primer momento se intervino con celeridad a través del trabajo de inspectores de primaria y psicología”, indicaron a TN desde el Ministerio de Educación bonaerense.

“Además, el equipo directivo de la institución se encuentra a disposición de la Justicia para colaborar con lo que sea necesario. Se continúa acompañando a la comunidad educativa en su totalidad desde las mencionadas áreas”, agregaron.

Los nuevos chats que complican a la maestra de primaria

El primer niño que habló con su madre y generó la ola de denuncias dio detalles puntuales respecto al accionar de D.M., que se comunicaba vía WhatsApp con los alumnos, pero no compartía su número de teléfono a los padres de ellos.

Uno de los menores compartió una parte de la conversación con su maestra, quien le contaba que estaba cocinando en su casa junto a su hijo. “Cuando terminemos las clases te venís a casa un día, ¿dale?”, expresó D.M.

Luego, haciendo alusión a lo que estaba cocinando, le contestó: “Te amo. Capaz que si estás al lado mío no se me queman”. Fue allí cuando citó a su hijo, también menor de edad: “Y R. diciéndome que está podrida en vez de quemada”. Su alumno, haciendo referencia al hijo de su maestra, respondió: “Lo amamos”.

La abuela de uno de los nenes reveló a TN que el escándalo también tuvo impacto en tres instituciones educativas privadas platenses. “Ella trabajó en los colegios Padre Castañeda, San José y María de Luján Sierra”, dijo la mujer.

“La madre de un chico que hoy tiene 15 años me contó que cuanto él tenía 11 hizo lo mismo. La molestia de todos los padres es la misma y su accionar siempre fue idéntico: los invitaba a ir a la plaza o al cine en horarios extracurriculares”, indicó la mujer.

“Mi hija le había dicho a mi nieto que no tenía que hablar con grandes por WhatsApp. La maestra se comportaba correctamente con los padres, incluso hizo una reunión a principio de año en donde explicó que su teléfono solo se lo iba a pasar a un padre, para que este le comunicara todo al resto”, reveló.

Y agregó: “Desde mitad de año hasta hoy todo se desbandó: todos los nenes pasaron a tener su WhatsApp y a seguirla tanto en Instagram como en TikTok. Eran dos personas en una: por un lado, muy agradable y responsables con los papás; por el otro, todo lo que ya sabemos”.

“Una madre me contó que un día fue a buscar a su hijo a la salida y ella le preguntó por qué su hijo no tenía redes sociales. Cosas que uno antes no se daba cuenta y ahora cierran por todos lados”, continuó la abuela del alumno.

D.M. comenzó sus funciones en este colegio en febrero de este año y debía finalizarlas en febrero de 2024. Desde el Ministerio de Educación completaron: “El caso sigue en la Justicia, y hasta que no se expida habrá que esperar para saber qué sucede con ella”.