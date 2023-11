Montenegro se manifestó en contra de la privatización de los clubes y destacó la política de deportes en la Provincia

Así lo manifestó el presidente de la Asociación Atlética Quimsa, último campeón de la máxima categoría del básquet argentino.

El presidente de la Asociación Atlética Quimsa, último campeón de la máxima categoría del básquet argentino, Gerardo Montenegro, manifestó su rechazo a la propuesta del candidato a presidente de la Libertad Avanza, quien quiere imponer que los clubes deportivos sean Sociedades Anónimas Deportivas (SAD), en lugar de las asociaciones civiles, tal como funciona hoy.

En tal sentido, sostuvo que “hoy los clubes en nuestro país, no solo cumplen una función competitiva o triunfalista, sino que fundamentalmente tienen una función social. No solo se trata de salir campeón, sino por sobre todo de ser el ámbito de contención, en donde todos tienen un lugar; el que juega bien y que no tanto, el amigo y el rival, el que tiene para pagar una cuota mensual y el que no tiene también”.

“Quimsa representa la grandeza de lo que significa un club social. Quimsa es el resultado de tres instituciones sociales de un mismo barrio, que en medio de una crisis económica del país decidieron unirse dejando de lado cualquier tipo de diferencias o rivalidades. Tenían un sueño, ser un club con protagonismo a nivel nacional. Hoy somos eso, en menos de 35 años conseguimos todos los títulos. Más de un centenar de jugadores surgidos de nuestras formativas están distribuidos en distintos clubes argentinos y, uno de ellos llego a ser parte de la NBA, el mejor básquet del mundo. Si el Inti, Santiago o Estudiantes hubieran sido Sociedades Anónimas, quizás lo más probable es que habrían declarado la quiebra y cerrado sus puestas”, agrego el dirigente deportivo y presidente de la Comisión de deportes del Senado de la Nación.

Montenegro, quien además se desempeña como Director Deportivo de Unión Santiago, que después de 12 años volvió a consagrase campeón de la Liga Santiagueña, sostuvo que los clubes de barrio cumplen un rol muy importante en nuestra sociedad conteniendo a miles de jóvenes que de no ser por el deporte carían en flagelos como la droga, el alcohol o la delincuencia.

En este sentido agregó que hoy en nuestra provincia podemos ver esto en las distintas instituciones deportivas, de diversas disciplinas que, gracias a una fuerte política de deporte impulsada por el Gobierno del Dr Zamora, han resurgido con un gran trabajo en los barrios formando equipos competitivos, muchos de los cuales hoy tienen participación en torneos locales, regionales y nacionales”.

Finalmente, Montenegro señalo que “yo de niño y de joven forme parte de equipos en clubes sociales. Tuve la fortuna que una institución como Quimsa me permitiera ser dirigente deportivo y hoy también estoy ando una mano en Unión Santiago. Acompaño la gestión del Dr Gerardo Zamora, para quien el deporte en la provincia es Política de Estado y, contribuye al desarrollo turístico y, gracias a eso hoy contamos con uno de los mejores estadios del país, que tanto en el básquet como en el futbol por primera vez en la historia tenemos participación sostenida, que todos los clubes de barrio tienen el apoyo del estado; por todo esto yo manifiesto enfáticamente mi rechazo a la propuesta de privatización de los clubes”