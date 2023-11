Patricia Bullrich hizo campaña con Victoria Villarruel: "Dos mujeres fuertes para hacer realidad el cambio"

Así lo escribió en sus redes sociales la excandidata de Juntos por el Cambio al compartir su recorrida con la compañera de fórmula de Javier Milei.

A casi una semana del balotaje, la excandidata de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, se sumó a la campaña de La Libertad Avanza y se mostró junto a la compañera de fórmula de Javier Milei, Victoria Villarruel, por primera vez.

Pese a que la alianza se oficializó apenas tres días después de la derrota de Bullrich en los comicios, la antigua ministra de Seguridad solo se había mostrado con el líder libertario el mismo día que hizo público su apoyo. Ahora, optó por meterse de lleno en la campaña y hacer una recorrida por la vía pública con Villarruel.

La excandidata de Juntos por el Cambio subió un video a su cuenta de X (ex Twitter), en el que se la ve caminando junto a la diputada nacional y saludando a los vecinos del lugar. “Dos mujeres fuertes para hacer realidad el cambio”, escribió en sus redes sociales.

En ese sentido, en las imágenes se la puede escuchar decir: “Hay una cita con la historia. El 19 votá el cambio”. La frase fue completada por Villarruel, quien expresó: “La Libertad Avanza con Juntos”, en referencia a la alianza que surgió como producto del pacto entre Mauricio Macri y Milei.

Sin embargo, el acuerdo terminó de destapar los conflictos internos dentro de Juntos por el Cambio, puesto que no solo la Unión Cívica Radical (UCR) se negó a brindarle su apoyo al candidato libertario, sino que el sector del PRO referenciado con Horacio Rodríguez Larreta también se opuso a sumarse a las filas libertarias.

Mientras tanto, Bullrich y Macri intentan fortalecer la campaña del líder de La Libertad Avanza en la recta final. En ese sentido, el expresidente reiteró su apoyo al candidato que se enfrentará a Sergio Massa el próximo 19 de noviembre.

“Somos el cambio o no somos nada, por eso yo voto a Milei”, sostuvo sin tapujos ante 600 empresarios y dirigentes políticos que lo escucharon en el Foro ABECEB el 1 de noviembre, como ratificación de su posición.

Anteriormente, en su primer pronunciamiento público en favor de Milei, el antiguo mandatario había asegurado que “quien lidera la propuesta de cambio es Javier Milei y hay que tener la humildad de reconocerlo”, según dijo en una entrevista con Eduardo Feinmann al aire de Radio Mitre.

En ese momento, mencionó que su hija Antonia le solicitó que respalde al libertario en la segunda vuelta electoral. “Me dijo ‘Papá no hay alternativa, tenés que apoyar a Milei. Si Antonia me dice eso, para mí es palabra sagrada. Ella también quiere un cambio”, contó.

Bullrich, por su parte, argumentó al manifestar su apoyo que “se perdonaron mutuamente” tras las duras acusaciones que lanzó el líder libertario en su contra antes de las elecciones generales.

Días después, la ex ministra de Seguridad agregó: “Cuando le pido a la gente que vote por el cambio la intento convencer de por qué es la mejor opción. No quiero ser neutral”. Durante una entrevista con Todo Noticias (TN), precisó que el pacto no contempla cambiar el plan económico de Milei. “Hay derechos que son derechos adquiridos del que gana”, alegó.

Sobre las bases del acuerdo, Bullich explicó que, desde su sector, hacen una “apoyatura con la fiscalización”. “Estamos ayudando en lo que piden, pero no protagonizamos”, señaló.

Con respecto a si ocupará algún cargo en un eventual gobierno de Milei, comentó que “no se hablado el tema”, pero consideró que “sería muy negativo hablar de eso ahora porque le sacaría la realidad de un apoyo sin condicionamientos”. Así, Macri y Bullrich unen fuerzas en las filas libertarias para poder fortalecer la imagen de Milei de cara al balotaje.