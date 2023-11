A los besos con Travis Kelce: así cerró Taylor Swift su segundo show en Argentina

Video. La cantante estadounidense hizo vibrar a sus swifties durante más de tres horas y protagonizó un tierno momento con su novio, una vez finalizado su "The Eras Tour".

Este sábado por la noche, Taylor Swift realizó su segundo show en el estadio de River Plate, en lo que fue su anteúltima presentación antes de seguir su tour en Brasil. La cantante estadounidense hizo vibrar a sus swifties durante más de tres horas y protagonizó un tierno momento con su novio, Travis Kelce, una vez finalizado su recital.

Una vez finalizado el concierto, la intérprete de All Too Well saludó a los fans que estaban ubicados en las tribunas Belgrano y Centenario con visión restringida. En la puerta de la carpa del staff, la estaba esperando su pareja para felicitarla por su presentación.

Al verlo, la oriunda de Pensilvania corrió hacia él y le dio un apasionado beso que hizo delirar a todos sus fans, que empezaron a gritar desaforadamente. Minutos antes, se viralizó un video donde el público le cantó “olé, olé, olé, olé, Travis... Travis” al novio de su ídola, que alzó las manos en forma de agradecimiento.