Taylor Swift fue a un restaurante porteño con su novio y revolucionó el lugar

En el lugar, la aplaudieron y felicitaron. Por la lluvia torrencial, la cantante no pudo dar su show este viernes y el recital fue reprogramado para el domingo.

Taylor Swift generó un gran revuelo este viernes por la noche cuando fue a cenar con su novio, el jugador de fútbol americano Travis Kelce, al restaurante Elena del hotel Four Seasons. La cantante tuvo que suspender su segundo show en el estadio Monumental por el diluvio que cayó durante todo el día en la ciudad de Buenos Aires. Al verla llegar, los otros comensales la aplaudieron. La artista llegó de la mano de su novio y no dudó en saludar y sonreireles a los presentes. Hasta animó a decir “Hola” en español. La joven estadounidense, de 33 años, debutó este jueves en la Argentina con The Eras Tour, una larga gira mundial que comenzó en marzo en Estados Unidos y que continuará hasta el próximo año. Durante el show, Swift se mostró asombrada por el cariño recibido por los fans y dijo. “¿Dónde estuvieron toda mi vida? Buenos Aires, todos ustedes me hacen sentir increíble, excelente". Y continuó: “Soy muy afortunada porque es la primera vez que vengo y esta es una de las audiencias más épicas que existen, están en otro nivel”. La cantante retomará sus shows este sábado en la cancha de River Plate, que tiene un aforo de más de 70 mil personas. “¡Las buenas noticias son que me quedaré más tiempo en Argentina!”, manifestó la cantante luego de disculparse con los fanáticos que esperaron bajo la lluvia para poder ingresar al estadio el viernes. Swift explicó: “Amo la lluvia, pero nunca pondría en riesgo a mis fans, mis bailarines o mi equipo”.