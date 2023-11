Pampita dejó ver sus últimas búsquedas en internet y se deschavó

La modelo prestó su celular en plena gala del Bailando 2023 y la mandaron al frente con una búsqueda particular que remite a un momento muy polémico de su vida.

En la noche del Bailando 2023 de este viernes, luego de que Coti Romero bailara la salsa de tres en la pista, la joven correntina y Cris Vanadía -invitado a formar parte de la performance- propusieron un juego de pruebas, a la cual Carolina “Pampita” Ardohain no dudó en participar. Todo comenzó cuando intentaron que Marcelo Tinelli muestre su celular. Y si bien se negó a hacerlo, la jurada no tuvo ningún problema en dar el suyo y las últimas búsquedas en Google dieron qué hablar, sobre todo una en particular. Vanadía tomó el control del teléfono móvil de la modelo y comenzó a leer: “Buscó azul y amarillo, bebé colores, por ejemplo”, a lo que Pampita explicó que era algo “para Anita, un video de Anita”, en relación a su hija menor. En ese momento, el conductor del streaming del Bailando 2023 volvió a preguntar si podía seguir leyendo y Ardohain lo autorizó. Es así que Cris leyó ante el asombro de todos: “Fecha del escándalo de la motorhome”, haciendo referencia al escándalo sexual de Benjamín Vicuña con la China Suárez en 2015. Rápida y con una sonrisa de esas que la caracterizan, Pampita dijó: “Porque me preguntaron cuando entré al Bailando, y no me acordaba. ¿Cuándo vine a reemplazar a Moria? Y fue ahí”. Pampita cerró diciendo: "¡No tengo nada que ocultar!".