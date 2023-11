Boca se reencontró con su gente luego de la final de la Libertadores: cómo reaccionó La Bombonera

El Xeneize volvió a presentarse como local luego de la dura derrota ante Fluminense. Hubo cantos y banderas.

Después de perder la final de la Copa Libertadores 2-1 ante Fluminense en el Maracaná e igualar 1-1 frente a San Lorenzo, el plantel de Boca regresó a La Bombonera para afrontar una misión compleja: clasificar al certamen continental del año que viene por la tabla anual o la Copa Argentina.

Y a pesar de cualquier especulación que se hizo durante la semana, los hinchas recibieron con aplausos a los jugadores que regresaron de Río de Janeiro sin la anhelada séptima conquista.

A pesar del extraño horario del partido, a las 16:45, la gente se acercó para bancar la parada y levantar el ánimo en un momento complicado que aún lo tiene afuera de la Libertadores 2024 y con un director técnico interino, Mariano Herrón. Cuando los futbolistas saltaron al calor del césped para realizar los movimientos pre-competitivos, la hinchada los aplaudió y no hubo reproches en ningún momento. La renuncia de Jorge Almirón el domingo posterior a la final quizás contribuyó a que el clima no estuviera tan caldeado, luego de haber sido cuestionado hasta por los propios jugadores por algunos cambios y planteos tácticos que no gustaron puertas adentro.

El verdadero termómetro salió a la luz en el instante en que la voz del estadio empezó a anunciar uno por uno a los protagonistas. Como no podía ser de otra forma, Sergio Romero fue el más ovacionado debido a sus actuaciones en los penales, y también durante el trámite de alguno de los partidos eliminatorios, que permitieron que el Xeneize accediera al duelo decisivo del torneo sudamericano. El segundo del podio fue, nada más ni nada menos, que Luis Advíncula, autor del gol boquense en Río de Janeiro. El peruano fue destacado por su actitud en la final y por el hambre de correr cada pelota como si fuera la última, según lo que expresaron algunos hinchas en las redes sociales.

Miguel Merentiel, a quien ya le compraron la totalidad del pase a cambio de 3 millones de dólares de acuerdo a lo confirmado por el vicepresidente Juan Román Riquelme en la semana, Valentín Barco y Cristian Medina fueron los mejor posicionados en el top de la gente. También Edinson Cavani, en el medio de la tormenta por aquella jugada en la que dio un pase hacia atrás cuando podía quedar mano a mano con el arquero del Fluminense, contó con la banca del pueblo xeneize.

Además de la tradicional bandera que reza "El único grande", la hinchada xeneize rompió el búmetro al ritmo de "mi buen amigo" y de otro tema que sonó con muchísima fuerza luego de días de tensión a causa de la represión policial en las playas de Copacabana y la cacería que desplegó la barra del Flu. "A pesar de los gases y los palos recibidos, siempre estaré a tu lado, Boca Juniors querido", retumbó bajo el calor de un domingo primaveral.