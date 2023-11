Luis Juez: “Si fuera votante de Juntos por el Cambio diría ´menos mal que no voté a estos tipos´”

Así lo manifestó el senador nacional, quien pertenece a la coalición opositora.

A una semana del balotaje, Juntos por el Cambio continúa dividido frente las opciones que representan Javier Milei y Sergio Massa para dirimir al próximo presidente de la Nación. En ese contexto, el senador nacional Luis Juez, quien pertenece a la coalición opositora, hizo una autocrítica respecto de las posiciones públicas que tomaron los dirigentes de su propio espacio luego de quedar afuera de la segunda vuelta.

“Juntos por el Cambio dejó de ser una opción para muchos argentinos”, sostuvo el dirigente, que fue candidato a gobernador de Córdoba por la alianza opositora y resultó derrotado ante el candidato peronista, Martín Llaryora. “Yo si fuera votante de Juntos por el Cambio diría ‘menos mal que no voté a estos tipos’”, indicó en diálogo con la periodista Romina Manguel por FM Milenium.

Juez habló sobre la grieta que abrió el apoyo explícito del ex presidente Mauricio Macri y la ex candidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, hacia Milei. “Es una incógnita, capaz termina siendo peor que Massa”, señaló. En retrospectiva, también consideró que Macri “entró tarde a la cancha”, refiriéndose a los motivos por los que Bullrich no alcanzó el resultado esperado en las elecciones generales.

Por otro lado, Juez opinó sobre la polémica entre Macri y Gerardo Morales, gobernador de Jujuy y ex candidato a vicepresidente en fórmula con Horacio Rodríguez Larreta. “Morales tiene que dejar de extorsionar y de ser funcional a Massa. Eso es porque Massa le prometió ser ministro”, disparó el cordobés. A última hora, Morales y Macri habían protagonizado un cruce por X (ex tiuter), en el que el ex presidente ironizó que votaría “igual que Milagro Sala”, indicando el supuesto apoyo de ambos a Sergio Massa.

El gobernador de Jujuy respondió con dureza. Juez, no obstante, minimizó su injerencia. “Morales me importa tres pedos, hace rato que no está en Juntos por el Cambio. No sabe más qué hacer para rendirle tributo a Massa”, agregó.