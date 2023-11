Mirtha Legrand le preguntó a Pampita por su peso y se sorprendió: “Pensaba que menos”

Todo ocurrió al aire de “La Noche de Mirtha”, donde la modelo estuvo invitada para hablar de su presente laboral y sentimental.

Invitada a La Noche de Mirtha (eltrece), la modelo habló de su presente laboral y de la familia ensamblada que conformó con Roberto García Moritán.

Cuando llegó el momento del postre, la Chiqui aprovechó para consultarle a la modelo acerca de su alimentación y peso. “Qué rico parece este postre, ¿no?”, comentó la conductora y, mirando a la modelo, le consultó: “Vos comés de todo, Caro?”. “Sí, un montón”, afirmó ella.

“¿Y no engordás”, le repreguntó. Entonces, Pampita explicó: “Mi genética es así. Al contrario, si trabajo mucho me pongo muy flaca y tengo que comer más todavía”. “Voy para abajo, en lugar de ir para arriba. Pero soy así. No sé, mis huesos…”, aseguró.

Entonces, la conductora fue más allá: “¿Cuánto pesás?”. “52 kilos”, detalló Pampita. “Es poco 52, pero pensaba menos”, acotó la conductora. Con una sonrisa, la modelo concluyó: “Porque yo soy chiquita de tamaño”.

La exesposa de Benjamín Vicuña reconoció que actualmente cumple con muchos proyectos laborales. “¡Qué capacidad, qué maravilla!”, lanzó La Chiqui, halagando a su entrevistada. Y sumó sin filtros: “Y facturás querida, facturás muy bien...”.

Ante esas palabras, Pampita se mostró agradecida por todos los trabajos que tiene hoy en día y expresó: “Me va muy bien”. Al instante, Mirtha siguió opinando sobre el presente económico de la modelo: “Debe ser la persona que mejor factura en Buenos Aires, hoy en día”.

“Me gusta trabajar mucho, disfruto de hacer cosas distintas”, acotó Carolina luego de que Legrand y Baby Etchecopar expusieran la cantidad de compromisos laborales que tiene la figura: desde su participación en el Bailando 2023 hasta viajes por las provincias de la Argentina o por el mundo.

Este diálogo surgió después de que Pampita explicara la razón por la que decidió mudarse a una casa más chica. “Era muy grande el departamento. Pensábamos que íbamos a vivir todos juntos en la semana, pero los hijos de Rober (García Moritán), por la edad, ya en la semana no vienen tanto”, detalló.

“No es que no podía pagar el alquiler, sino que se vencía”, aclaró por lo que había trascendido mediáticamente. “Si hubieran mantenido el precio, me hubiese quedado, porque obviamente me da pereza mudarme. Pero bueno, ya era la excusa que subía el alquiler y que no venían tanto los chicos”, agregó Carolina.