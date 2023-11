Hizo una reseña de un restaurante y se desubicó: "La moza atendió de maravilla a pesar de..."

Un usuario difundió en X (antes Twitter) una sorprendente reseña después de una visita a un restaurante que, pese a ser "positiva", incluyó un comentario muy fuerte contra la mesera. La crítica generó sorpresa y repudio entre los lectores.

Muchas veces, los internautas recurren a plataformas como Google, páginas web y redes sociales como X (ex Twitter) para compartir sus reseñas de restaurantes, ofreciendo opiniones que van desde elogios hasta críticas constructivas. Sin embargo, en algunas oportunidades, estas opiniones trascienden la esfera de la comida y adquieren una dimensión inesperada.

En esta ocasión, una reseña que inicialmente parecía comenzar de manera amigable y positiva dejó a todos atónitos cuando se transformó en una expresión racista dirigida hacia una de las empleadas del restaurante.

El encargado de compartir este comentario fue el usuario de X conocido como "soycamarero", que suele publicar tanto críticas negativas como diversas anécdotas relacionadas con comensales en restaurantes.

"Lugar encantador, con personal del mismo carisma. Excelente", indicó al comienzo de la reseña este usuario. No obstante, el comentario dio pronto un giro extraño al momento de referirse a la moza: "La camarera que nos atendió, Vera, lo hizo de maravilla a pesar de ser negra. Recomendadísimo. 10/10", expresó.

A pesar de su tono general "positivo", la reseña -que además incluyó 5 estrellas- llamó la atención de muchos usuarios debido al claro tono racista. Incluso, "Soy Camarero" comentó sobre el mensaje, afirmando que quien la escribió "es cliente, a pesar de ser gilipollas".

Los usuarios de la red social X no tardaron en reaccionar ante la polémica reseña, y muchos remarcaron su "sorpresa" al leer que la misma comenzó de manera "positiva" pero viró a medida que avanzaban en su lectura.

En esa línea, un internauta señaló: "Ya decía yo… Qué raro que esta cuenta suba una reseña positiva", mientras que otro, en contraposición, sugirió: "Quiero pensar, dado el tono del resto de la respuesta, que quería poner nueva y no negra".

"Hay algo de reseña en su racismo"; "No me esperaba el girito final"; "Me dejó tiesa"; "Tiene el cerebro muerto, a pesar de que pueda escribir"; "Tiene pinta de que el autocorrector le ha jodido"; "Venía leyendo pensando pero por qué lo critica si la reseña es impecable. Final inesperado"; fueron otros de los comentarios en la red social.

En apenas unas horas, la publicación obtuvo 80 mil reproducciones y más de mil "Me gusta".