Netflix renovó sus planes y aumentó precios: cuánto costarán a partir de este mes

La plataforma de streaming cambió sus precios para noviembre del 2023 por una sola razón. Conoce de qué se trata y cuáles son los nuevos montos para suscriptores.

A pesar de que el último trimestre del año pasado Netflix perdió una gran cantidad de suscriptores, poco a poco supo remontarse y nuevamente es bien llamado "el gigante de streaming". Sin embargo, se estipula que para fines de este 2023 vuelva a verse afectado por una crisis sin precedentes debido al nuevo aumento de sus tarifas. Si bien nada es definitivo, al parecer Netflix fue una de las grandes plataformas que se vio afectada por la huelga de Hollywood. La manifestación de guionistas (WGA) y actores (SAG-AFTRA) llevó a que, desde mayo, no se hayan creado producciones o continuado cintas y series golpeando así, de manera directa, a cualquier casa productora o la industria cinematográfica en general. Es por eso que la empresa a cargo de Ted Sarandos se vio obligada a aumentar sus tarifas. Las pérdidas que sufrieron durante el paro de la industria fueron incluso más grandes de lo que esperaban. Y, si bien no es la primera vez que Netflix renueva sus planes aumentando sus precios ahora, a los suscriptores argentinos, por ejemplo, los afecta mucho más debido al elevado precio del dólar ya que las transacciones de la plataforma se hacen en esta moneda y con impuestos. Los precios impuestos por el servicio on demand varían según el plan de cada suscriptor y si el titular comparte cuentas con personas de otros domicilios. Justamente para estas personas, la empresa cobra un adicional de $699 mensuales por cada miembro extra, pero solo en planes estándar y premium. Pero, a este monto se debe agregar un 74% en impuestos, que incluye el IVA, el PAÍS y la AFIP. Como resultado, el costo adicional por cada usuario que viva en otro domicilio llegaría a $1.216,26. En cuanto al plan básico de Netflix, el cual solo puede usarse en un equipo y ofrece resolución HD, estaría llegando a los $2.896,26, pero sumando los impuestos. Por su parte, el plan estándar, que solamente tiene uso para dos pantallas con resolución full HD cuesta aproximadamente $4.896,26. Por último, el paquete premium, que brinda la posibilidad de conectar cuatro dispositivos en uso simultáneo y ofrece la mejor resolución de 4K HDR, tiene un costo de $6.958,26.