"Con 145% de inflación no hay sueldo, aguinaldo o bono que aguante"

Osvaldo Granados se referió al debate entre Sergio Massa y Javier Milei, señalando que casi no se habló de economía.

“Fue muy interesante por las estrategias. La esrategia de Massa fue muy interesante. A punto todo el tiempo a desestabilizar a Milei. Peo Massa debería haber dado más explicaciones porque es el minstro de economía”, remarcó el licenciado Osvaldo Granados en su columna de política y economía en Radio Panorama.

“Massa puso a Milei contra las cuerdas más de una vez, pero quien realmente debía dar explicaciones era Massa. Prácticamente no se habló de economía con una inflación del 140%, con más de 2 millones de pobres en un año, caída del salario real, hay mucho trabajo, pero con salarios que no llegan ni al 15 del mes, pero nadie habló de eso. La estrategia era desestabiliar a Milei para que estallara y poder demostrar su inestablidad emocional”, destacó Granados y agregó que “Milei jugó para el empate. Se cuidó tanto que se olvidó de atacarlo. Se mantuvo más a la defensiva, salvo en la primera parte”.

“Todo el mundo dijo qué es lo que van a hacer pero nadie dijo cómo lo van a hacer. Uno de los candidatos es ministro de economía hace un año y todavía no resolvió nada y el otro te enumera las coasas que va a tirar a abajo”, destacó el especialista sobre las propuestas que ambos candidatos expresaron durante el debate.

“Hay gente que dice que no hace falta dinamitar todo. Tenemos que hacer lo que hace Uruguay, Perú, Chile... No hace falta romper todo. Hay que dejar los bancos centrales en manos de gente que no tiene nada que ver con el gobierno, y procurar orden fiscal, no gastar más de lo que ingresa. No es difícil y no es ningún secreto. Hay que dejar de emitir, poner gente idónea, totalmente independiente y profesional en el banco central y gastar menos de lo que ingresa. Esa es la clave, todo lo de más es superfluo”.

Respecto a la inflación, Osvaldo Granados destacó que “esta semana se va a concoer la inflación de octubre, que va a ser entre el 9 y el 10%. La anual va a ser 145%. de esta manera no hay suelgo, aguinaldo ni bonos que alcancen”.