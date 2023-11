Marangoni, sobre el balotaje: "Veo un final menos abierto que antes"

Durante un contacto con Radio Panorama el politologo Gustavo Marangoni consideró que Sergio Massa resultó más beneficiado tras el debate de anoche.

Tras el debate presidencial que Sergio Massa y Javier Milei mantuvieron anoche en la antesala del balotaje que revelará quién será el nuevo presidente de los argentinos, el licencia Gustavo Marangoni dio algunas consideraciones en diálogo con "Buen Día Santiago" y consideró que el candidato de Unión por la Patria dejó una mejor imagen que el libertario.

"El debate es un juego que exige conocer las reglas" consideró Marangoni quien agregó que "Massa comprende perfectamente de qué se trata un debate y Milei no"

"No se trata de responder las preguntas del adversario. En ese juego de responder por si o por no, en el tema más sensible para Massa, que es el de la economía y donde Milei tenía la oportunidad de ponerlo contra las cuerdas, sucedió lo contrario. El ministro tomó la iniciativa, consumió los minutos del libertario y evitó dar respuestas y responder preguntas (...) Massa hizo responder un cuestionario y Milei entendía que tenía que hacerlo, y si bien en el pasado fue muy contundente en sus respuestas, se empantanó", detalló el especialista.

Agregó que en este tramo de la campaña, "no importa quien tiene la razón. Eso lo tiene establecido el votante de acuerdo a su universo conceptual. El votante que no tiene decidido, busca definiciones y eso instala a Milei como un claro perdedor del debate".

"En los últimos días previos al balotaje, de lo único que se trata es de por qué no hay que votar al otro. Ya pasó el tiempo de decir por qué me tenés que votar a mí. A esta altura, lo único que cuenta es convertir el balotaje en un plebiscito 'en contra de'. El 10% de los votantes estaría indeciso, un número bastante alto", dijo y explicó que este porcentaje de votantes "evidentemente no eligió a ninguno de los dos en las votaciones anteriores, así que tendrán que optar por el que consideren el mal menor. En ese sentido el debate fue un punto importante para Massa. No es determinante, pero si un elemento más", analizó y consideró que actualmente ve "un final menos abierto que antes".