Green Day sorprende a sus fans con un show sin aviso en un pub de Londres

"En este momento, Green Day está en Londres, buscando divertirnos. Si fuera fan, no haría planes. Mantén todos tus teléfonos cargados", había dicho la banda en un mensaje antes del show sorpresa.

Green Day es una banda que se destaca por siempre sorprender a sus fanáticos. El conjunto californiano formado por Billie Joe Armstrong, Mike Dirnt y Tré Cool fue noticia hace unos días después de presentarse en el pub londinense The Marquis para dar un show íntimo y sin aviso, el cual transmitieron en vivo a través de su cuenta de Instagram.

El trío de pop-punk utilizó sus redes sociales para anticipar más temprano ese mismo día que harían una presentación sorpresa, con el baterista declarando: "En este momento, Green Day está en Londres, buscando divertirnos. Si fuera fan, no haría planes. Mantén todos tus teléfonos cargados".

Según se pudo ver en varios clips compartidos por fanáticos que estuvieron presentes en el concierto, Green Day interpretó un total de 13 canciones, entre las que se incluyeron "Welcome To Paradise", "Look Ma, No Brains!", "Basket Case" y "American Idiot". Por otro lado, también tocaron "Walking Contradiction" por primera vez desde 2001.

En noticias relacionadas, la banda anunció el lanzamiento de un nuevo álbum de estudio para enero del año que viene titulado Saviors. A través de un comunicado, el grupo definió el venidero LP como "una invitación a la mente de Green Day, a su espíritu colectivo como banda, y una comprensión de la amistad, la cultura y el legado de los últimos 30 años y más".