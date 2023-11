Patricia Bullrich se metió en la campaña y afirmó que “más del 90%” de los que la votaron apoyarán a Milei

La titular del PRO y excandidata a presidenta se mostró optimista en base al comportamiento de los votantes que la eligieron en las generales. Remarcó que la elección del domingo es “entre la continuidad y el cambio”.

En la última semana de campaña previa al balotaje del 19 de noviembre, todos hacen cuentas para llegar de la mejor manera a la definición presidencial. Este domingo fue el debate final entre Sergio Massa (Unión por la Patria) y Javier Milei (La Libertad Avanza), que si bien no se espera que tenga un gran impacto en el electorado, puede inclinar la balanza entre los indecisos.

En este sentido, en las últimas horas se expresó la titular del PRO y excandidata a presidenta, Patricia Bullrich, quien en la segunda vuelta apoya a Milei. En diálogo con la televisión uruguaya, aseguró que “más del 90%” de quienes la votaron la acompañará en el balotaje del próximo domingo. Y remarcó que se trata de una elección “entre la continuidad y el cambio”.

En ese sentido, resaltó que ella está “con el cambio” y que cree que los argentinos que la votaron y a quienes les habla todos los días “van a acompañar ese cambio”. “El domingo, más del 90% de quienes me votaron me van a acompañar”, aseguró Bullrich, aunque aclaró que apoyará “todo aquello que es apoyable”, en un eventual gobierno de Milei.

En la misma línea, la titular del PRO aseguró que es un enfrentamiento entre “la política profesional y corporativa” frente a “un grupo que encabeza Milei que está intentando cambiar la realidad”. Y señaló: “La experiencia de (Sergio) Massa de manejar un Gobierno la tenemos presente: duplicó la inflación, aumentó la pobreza, generó una situación de destrucción del aparato productivo argentino”.

Respecto del debate del último domingo, Bullrich manifestó que puso cara a cara a “un político profesional con mucha adicción a la mentira” con “una persona con muy poca experiencia en ese sentido”. Y agregó: ”Evidentemente Massa copó la escena, esto está claro. Todo el tiempo intentó salir, o desviarse, o no responder las cosas que se le preguntaban. Tampoco Milei lo aprovechó demasiado, seguía la agenda de Massa”.

En el último tramo de la entrevista la consultaron sobre las supuestas maniobras de fraude que denuncian desde La Libertad Avanza. Allí consideró que “en Argentina lo que hay es un sistema de votación obsoleto que hay que cambiar, de boletas que se roban, que se llevan del cuarto oscuro”.

Y finalizó: “Hay muchos ciudadanos que cuando entran a votar no encuentran la boleta que quieren. Pero uno no puede decir que en Argentina haya habido fraude. No hubo fraude y formalmente nadie presentó una denuncia”.

Por la tarde, le dedicó un mensaje en sus redes sociales a Sergio Massa, luego de que el candidato peronista afirmara en el debate que “Patricia Bullrich sacó el sistema de inhibidores en las cárceles y terminó beneficiando a Los Monos en Rosario”. “Durante nuestra gestión no prohibimos el uso de inhibidores y tampoco mandamos a apagarlos en ninguna cárcel. Lea la ley ministro Sergio Massa”, sentenció la exministra de Seguridad, al tiempo que lo acusó de mentir.