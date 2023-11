Entre el miedo, la bronca y el voto anatómico

Se agitan miedos futuros pero no se dice una palabra de aquellos con los que se convive a diario.

Por Silvia Fesquet

Para Clarín

“Si ves al futuro, dile que no venga”. Fue lo último que escribió Juan José Castelli horas antes de morir derrotado por un cáncer de lengua, y por algunas injusticias propinadas no por su cuerpo sino por sus contemporáneos. A días de un muy particular balotaje presidencial, en medio de una incertidumbre inédita aun para un país acostumbrado a vivir en la incerteza y de crisis en crisis, resuena, tentadora, aquella frase trazada por uno de los próceres de la Revolución de Mayo.

Descripto por la Real Academia Española como “la perturbación del ánimo por un riesgo o daño real o imaginario”, por Aristóteles como “la espera de un mal” y por Franklin D. Roosevelt como “lo único a lo que realmente debemos temer”, el miedo es un candidato más en la campaña electoral, sucia como pocas, a punto de terminar. Echando mano de los recursos, económicos y de los otros, y de las posibilidades que brinda ser el postulante del oficialismo, Sergio Massa y sus seguidores no cesaron de agitarlo de todas las formas posibles.

Como si no fuera el actual ministro de Economía de un país con una inflación interanual del 142,7%, con varios dólares en simultáneo y un cepo que frena hasta las importaciones de insumos para actividades tan elementales como la salud, con la consiguiente falta de medicamentos y la necesidad de reprogramar cirugías; una pobreza del 40% en la población en general y que alcanza a casi 6 de cada 10 chicos, y una serie de indicadores escandalosos en todos los órdenes, lejos de dar explicaciones se pone en rol de interrogador, como en el debate del domingo, y en lanzador de una chicana detrás de otra. Decía Abraham Lincoln que un dilema es un político tratando de salvar sus dos caras.

Será por eso que de los miedos actuales no dijo una palabra. De los miedos con los que hoy vive la sociedad: miedo a sufrir un robo o a ser asesinado en alguno de los cotidianos hechos de inseguridad; a perder el trabajo o a no conseguirlo; a ver cómo el sueldo cada vez alcanza para menos, devorado por una inflación rampante; a que los hijos se tengan que ir del país por no tener en su tierra un futuro posible, y tantos otros.

Otro miedo agitado recurrentemente es el de la pérdida de derechos. El argumento parece olvidar a todos aquellos millones que ya los perdieron todos. O que nunca gozaron de ellos, porque fueron derechos apenas declamados en discursos de ocasión pero inexistentes en la práctica. Como el derecho a una vivienda digna, a tener cloacas, a caminar tranquilos por las calles sin tener que mirar a uno y otro lado; a una educación que eduque y no haga egresar a chicos que no logran comprender un texto; a una medicina que no obligue a esperar meses por un turno.

La bronca es otro factor emocional que se pone en juego en las elecciones. Es el voto que se ejerce contra el status quo, el que pide un cambio, el que se rebela contra un estado de cosas.

Faltan pocos días para que se devele el enigma y el dilema sea resuelto. El miedo, la bronca o qué otros factores se impondrán en el balotaje; cuánto habrá de emocional y cuánto de racional en la definición en el cuarto oscuro.

O cuánto pesará lo que un analista dio en llamar voto anatómico: “algunos votan por el corazón, otros por el estómago, otros más por la bilis, pocos por el cerebro y muchos por el hígado”.