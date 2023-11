"Terminator" tendrá en Netflix su adaptación en formato animé

Netflix, la plataforma de los 230 millones de suscriptores, confirmó hoy lunes 13 de noviembre que dará inicio a la producción de una serie de animé basada en el universo de Terminator, la superpopular franquicia de ciencia ficción que vio la luz por primera vez en 1984 de la mano de Arnold Schwarzenegger.

Con la introducción de nuevos personajes de animación producidos por la japonesa Production IG -los de la serie Ghost in the Shell-, Variety informó que el gigante de la N roja dio a conocer la noticia durante un ciclo promocional en su evento Geeked Week, en el que contó que Terminator: The Anime Series -su título tentativo- mantendrá la línea temporal en la que en 1997 la inteligencia artificial Skynet se volvió conciente y provocó el alzamiento de las máquinas, desatando una guerra con la humanidad que continúa hasta nuestros tiempos.

En esta adaptación, una soldada es enviada a ese año bisagra en esta narrativa para proteger a una figura clave para el destino de lo sobrevivientes: se trata del científico Malcolm Lee, que a pesar de sus conflictos morales trabaja para lanzar un nuevo sistema diseñado que compita con el inminente ataque de Skynet y que, en línea con la propuesta de la saga, también se transforma en el blanco de un asesino del futuro que alterará para siempre su vida y la de sus descendientes.

La serie contará con dirección del animador Masashi Kudo (Naruto, Bleach) y con el realizador Matt Tomlin, conocido por su trabajo en películas como Proyecto Power (2020) y Madre/Androide (2021), en los importantes roles de showrunner, guionista y productor ejecutivo.

"Todos los que conocen mi trabajo saben que creo en tomar riesgos y apuntar al corazón. Me siento muy honrado por tener esta oportunidad de abordar Terminator de una manera que rompa con las convenciones, subvierta las expectativas y tenga verdadero coraje", adelantó Tomlin en declaraciones a la prensa sobre sus planes para el animé.

La serie animada será la primera de su tipo en formar parte de la franquicia de Terminator, creada por James Cameron con el lanzamiento de la primera película homónima en 1984, centrada en un cyborg (Arnold Schwarzenegger) que es enviado al pasado para matar a Sarah Connor (Linda Hamilton), la eventual madre del futuro líder de la humanidad en la contienda contra las máquinas.

Pensado como un ser indestructible

Cameron pensó originalmente en Terminator como un ser indestructible. La producción estaba prevista que se iniciara para el verano de 1983 en Toronto, pero después que Dino de Laurentis eligió a Schwarzenegger para la película Conan, el Bárbaro, la filmación se retrasó hasta marzo de 1984 en Los Angeles.

Transformada desde entonces en una ineludible de la cultura pop y del género de ciencia ficción, la saga que se desarrolló con el paso del tiempo ya cuenta con seis largometrajes, una serie de televisión, novelas, cómics y videojuegos.

En 2008 la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos seleccionó la película para su preservación en el National Film Registry encontrándola "cultural, histórica o estéticamente significativa".