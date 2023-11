Por qué Coti Romero se ausentó del streaming del Bailando: "Me duele mucho"

La correntina explicó por qué no cumplió con su trabajo este lunes.

Coti Romero se ausentó del Bailando 2023 (América TV) este lunes en la noche y explicó en sus redes sociales el motivo.

Tras pasar por la polémica del supuesto beso con Marcos Ginocchio, el conflicto que ocasionó por repetir al aire del reality el cuestionable pensamiento de Charlotte Caniggia sobre Zaira Nara, bailar la salsa de tres con Cris Vanadía y asistir al recital de Taylor Swift, la correntina contó en sus historias de Instagram que el cuerpo le pasó facturas y que debía ausentarse del streaming del programa.

"Hola, mi gente. Bueno, nada... Contarles que me siento un poquito mal, me siento como afiebrada", inició Romero. De igual manera, la ex GH 2022 explicó que cree que se resfrió por estar expuesta en el show de Taylor: "Ayer también estuve como chupando frío en el concierto, me duele mucho la garganta, así que hoy no voy a poder estar el streaming que hoy van a estar parejas que la rompen".

