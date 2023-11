Pink regalará 2 mil libros prohibidos en sus conciertos en Miami

La artista critica las restricciones literarias y resalta el impacto en la educación y libertad de expresión de los jóvenes

En una iniciativa inesperada y destacada, la cantante Pink, por medio de sus redes sociales, anunció su colaboración con PEN América, una organización que defiende la libertad literaria y de expresión. Durante su serie de conciertos en Miami esta semana, la artista planea regalar 2 mil libros que han sido prohibidos en el estado de Florida.





La decisión de Pink se enmarca en un contexto de crecientes restricciones a ciertas publicaciones en el estado. Según la cantante, quien es madre de dos hijos, la idea de restringir qué pueden leer los jóvenes es algo que le resulta inconcebible.

“¿Sabías que ha habido casi 6 mil prohibiciones de libros desde el otoño de 2021? ¿Y casi el 40% de las prohibiciones de libros en el último año escolar ocurrieron en Florida? No puedo imaginarme a mis propios padres, y mucho menos a alguien que ni siquiera tiene hijos, diciéndome lo que mis hijos pueden y no pueden leer”, expresó Pink, quien estaba junto a su esposo, el expiloto profesional de motocross Carey Hart, a sus 10.4 millones seguidores de Instagram el 12 noviembre en una transmisión en directo en Instagram, citada por CNN.

Entre los títulos que se distribuirán a los asistentes a sus conciertos, los cuales incluyen temas de identidad racial y sexual, se encuentran obras como ‘The Family Book’ de Todd Parr, ‘The Hill We Climb’ de Amanda Gorman, ‘Beloved’ de Toni Morrison y libros de la serie ‘Girls Who Code’.





De acuerdo a CNN, Suzanne Nossel, directora ejecutiva de PEN América, calificó la situación en Florida como “censura en estado puro”. PEN América ha sido una voz crítica en el debate sobre la libertad de expresión y literaria en Estados Unidos.

Pink señaló que su alianza con PEN América y la librería local Books & Books busca resaltar y cuestionar la creciente ola de prohibiciones de libros en el estado. En una declaración compartida por PEN América, Pink enfatizó la importancia de proteger los avances logrados en términos de igualdad en el país. “Es especialmente odioso ver a las autoridades apuntar a libros sobre raza y racismo y contra autores LGBTQ y de color”, declaró la cantante.