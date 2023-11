Crítica de "The Marvels": El UCM y Brie Larson al servicio del entretenimiento puro y duro

Kamala Khan (Iman Vellani) se roba el show en una secuela de "Capitana Marvel" que cumple con creces su cometido: hacer pasar un buen rato.

Por Fran Chico

Para Fotogramas

Este año, ver una película o serie de Marvel es como una ruleta rusa. A veces la suerte te sonríe, como con 'Guardianes de la Galaxia vol. 3' o con la temporada 2 de 'Loki', y otras acabas sufriendo uno de los peores productos de todo el UCM, como ha pasado con 'Ant-Man y la Avispa: Quantumania' e 'Invasión secreta'. En medio de toda esta incertidumbre llega 'The Marvels', la secuela de una película que recibió un hate inusitado (principalmente misógino) en su estreno y, además, que no puede contar con la maquinaria promocional de sus protagonistas por culpa de una huelga de actores que ha finalizado justo el día de su estreno. 'The Marvels' ha tenido problemas de regrabaciones, de efectos especiales, conflictos de agenda con su directora Nia DaCosta... La nueva película de Marvel lo tenía todo en contra. Y, sin embargo, puede ser la respuesta a la minicrisis del estudio de cara a sus próximos estrenos.

'The Marvels' no es 'Vengadores: Endgame' ni 'Spider-Man: No Way Home'. No es una "película-evento" en la que se junten los mejores personajes de Marvel ni es un viaje nostálgico que reúna a superhéroes de hace 20 años con la plantilla actual del UCM (con asterisco). Ni falta que le hace. 'The Marvels' es una película simpática, divertida, entretenida, sin mayor pretensión que hacer pasar un buen rato, y que va al grano desde el primer minuto hasta la prometedora escena final de 'The Marvels', que aporta la épica como guinda final.

En ese sentido, la película funciona casi más como una continuación de 'Ms. Marvel' que de 'Capitana Marvel', con Kamala Khan (Iman Vellani) erigiéndose como el personaje más entrañable de la película (con permiso de Goose) frente a la Carol Danvers de Brie Larson y sirviendo de punto de amarre para construir una química entre el trío protagonista que derrocha carisma y sororidad. No es que 'The Marvels' no tenga grandes momentos de acción, de emoción y de risas (la aparición del personaje de Park Seo-joon y su desarrollo es hilarante), pero durante gran parte de su metraje es más una buddy movie a tres bandas sin mayor pretensión que la de amenizar las menos de dos horas que nos mantiene en la butaca. Que es otro dato, el de la duración, que hoy en día se agradece.

'The Marvels' no será recordada por su villana, que podemos asegurar sin miedo a equivocarnos que es una de las peores de todo el UCM, ni por haber marcado un antes y un después en el multiverso de Marvel... al menos hasta la escena poscréditos de 'The Marvels', la más importante de la compañía diría que desde que Samuel L. Jackson revelara la existencia de un proyecto secreto bajo el nombre 'Iniciativa Vengadores'. Que no te la cuenten.