Jorge Rial abandona Argentina para instalarse en México: "Me voy a trabajar"

Ángel de Brito habló con el conductor y contó detalles del proyecto laboral que llevará a cabo.

Jorge Rial se va del país para instalarse en México por trabajo. Ángel de Brito se comunicó con el conductor y contó detalles del proyecto laboral que llevará a cabo en los dos meses que estará allí.

Al aire de LAM (América TV), Ángel de Brito anunció al comienzo del programa: "Rial se va del país dos meses, a trabajar en el exterior. Se va a México".

Por qué Jorge Rial se va del país

Más tarde, el conductor ahondó en detalles y contó: "Jorge Rial se va dos meses a México a hacer podcasts que tienen que ver con la historia latinoamericana. Lo hace con su productora, su empresa y una de México".

Luego, sobre la información que dio Marina Calabró de que el conductor de Argenzuela (C5N) podría desembarcar próximamente en El Trece, este lo desmintió: "Me dijo: 'Leí los rumores, pero nada. Ya no estoy para esa liga. No me veo en Canal 13'".

"Me voy dos meses a trabajar, produciendo podcast para México y Colombia. El primero lo estreno en enero y también una mini serie, pero no me quedo a vivir allá", le contó Jorge Rial a Ángel de Brito. Cabe recordar que el comunicador regresó al mando de Argenzuela en C5N en octubre, a cinco meses del infarto que sufrió en Colombia, y no se sabe hasta el momento quién quedará a cargo del programa cuando él se vaya del país.