Las desubicadas preguntas íntimas que le hicieron a Nati Jota en un streaming

En el programa de streaming de Flavio Azzaro y Andrés Ducatenzeiler, Nati Jota vivió un momento muy incómodo, luego de que los periodistas le hicieran preguntas íntimas.

Nati Jota visitó el lunes el programa de streaming El loco y el cuerdo -conducido por Flavio Azzaro y Andrés Ducatenzeiler- en el que vivió un momento muy incómodo, luego de que los periodistas le hicieran preguntas acerca de su intimidad sexual.

En un momento de la conversación, Azzaro le preguntó si estaba en pareja. La periodista le respondió: "No estoy en pareja hace rato". "Pero ahora no es estar en pareja, es estar en simultáneo", opinó Ducatenzeiler. "A mí, eso no me gusta, ¿a vos te gusta?", contestó Nati Jota.

Después, el periodista deportivo fue más allá y quiso saber: "¿Hay muchos pibes que toman Viagra de la edad tuya?". "Nunca me pasó. Y si me pasó, no me enteré", sostuvo la entrevistada.

Nati Jota

Ahí, Andrés Ducatenzeiler lanzó un comentario muy desubicado y dijo: "Si tienen que tomar Viagra con ella, se terminó el mundo. Prendé un fósforo, y que explote todo".

Azzaro siguió insistiendo con las preguntas íntimas e indagó: "¿Te gustan las mujeres?". "No particularmente, pero tampoco pongo la cara de asco que vos pondrías si estarías con un chabón. ¿Me explico? Viste que en general el hombre heterosexual te dice 'no, ni en pedo', pero yo te digo ‘por ahora no", le respondió la conductora de Olga.

Ducatenzeiler, enseguida, le dijo a Azzaro: "Estas preguntando bolude... Preguntale si tuvo algo más íntimo con una mujer".