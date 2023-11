"Gane quien gane el domingo va a tener que devaluar fuerte"

El licenciado Osvaldo Granados se refirió al estado de la economía en los últimos días previos a las elecciones del próximo domingo.

Como cada mañana, el licenciado Osvaldo Granados tuvo su columna sopbre política y economía en Radio Panorama y aseguró que “este próximo domingo, gane quien gane, va a tener que devaluar fuerte”.

“Desde hoy salimos del congelamiento del dólar oficial, que no sirve para mucho porque muchos no lo pueden utilizar. El que venga va a tener que devaluar, y fuerte”, aseguró y citó palabras de Lavagna y Del Poggetto, quienes aseguraron sobre las nuevas deciciones que deberá tomar quien llegue al poder tras el balotaje de este domingo: `No hay margen para salir de esto con política gradualista´. ¿Por qué? Porque no hay crédito. Entonces, lo que se viene indefectiblemente es el shock”.

“Si se devalúa para tener un dólar equivalente a un promedio de los últimos 30 años hay que devaluar 45,7%. Si se busca un dólar equivalente al de septiembre del 2018 cuando estaba “demasiado valorizado”, hay que devaluar 66,4%. Para tener el dólar del 2001, cuando salimos de la convertibilidad, habría que devaluar 142%”, explicó y agregó que “todos los economistas, inclusive los que trabajan con Massa, sostienen que si se devalúa fuerte van a tener que aumentar las retenciones; porque se les estaría dando mucha ganancia y una parte tiene que ir al estado”.

“Alberto Fernández una vez dijo que el dólar a 60 pesos estaba bien, porque le tocaba agarrarlo a él. Si hoy se proyecta ese dólar a $60 hoy debería estar $640, y ahí está la clave porque $640 es el dólar que se está haciendo a futuro en el mercado de Rosario”.

“Otro de los problemas más serios que tiene hoy Argentina son los precios. El combustible está atrasado por las elecciones un 45%, están atrasados los Precios Justos, por eso hay cierto desabastecimiento. Todo está atrasado porque se vienen elecciones y hay que tratar de llegar lo mejor posible”, sentenció y para finalizar citó una idea de Maquiavelo: “al mal hay que hacerlo una sola vez y de golpe y al bien hay que hacerlo de a cuentagotas. Por eso surgió el Rodrigazo y los Remes Lenicov, porque alguien se tiene que hacer cargo de la tarea sucia, que es poner los precios desajustados en orden”.