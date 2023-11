La mujer de Aníbal Lotocki reveló cómo son los días del médico en la cárcel: “No está bien”

María José Favarón rompió el silencio y detalló los pormenores de la vida de su marido en el Penal de Ezeiza.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación desestimó a principios de este mes un recurso que presentó la defensa de Aníbal Lotocki para permitirle que vuelva a ejercer la profesión de médico. El trámite fue realizado antes de que fuera detenido y la Justicia finalmente lo desestimó.

Lotocki tenía permiso para seguir operando, pese a haber sido condenado por las lesiones que provocó en pacientes como la actriz Silvina Luna. Este fue uno de los ejes de la discusión que se dio en el ámbito público, cuando la joven enfermó gravemente y luego murió. Sin embargo, como la sentencia no estaba firme, su inhabilitación tampoco. Hoy, Lotocki está detenido en el penal de Ezeiza, a raíz de la muerte de otro paciente, quien tenía la particularidad de que era su amigo.

El médico ya había sido condenado en 2022 por el Tribunal Oral en lo Criminal N°28 a cuatro años de cárcel por las lesiones graves sufridas por Silvina Luna, Pamela Sosa, Estefanía Xipolitakis y Gabriela Trenchi. En esa oportunidad también fue sentenciado e inhabilitado para ejercer su profesión por cinco años.

En medio de este panorama, rompió el silencio la mujer del médico, María José Favarón, quien en charla con Carmen Barbieri aseguró: “La gente juzga mucho, un montón de cosas, pero es una percepción de la gente y yo no me puedo aferrar a todo lo que la gente juzga. Yo nunca cambié el discurso, es el mismo que sostenemos desde que todo esto arrancó, es el mismo relato que está apoyado en hechos, en datos, no en opiniones ni juzgamientos. Me parece éticamente correcto mantener ese discurso y siempre nos apoyamos en lo mismo, tanto Aníbal las pocas veces que habló como la abogada, todos nos apoyamos en lo mismo”.

En ese punto, la conductora de Mañanísima se refirió a si realmente creía en la palabra de su marido, y Favarón no dudó: “Transité con él los seis meses de debate oral, donde quedó claramente demostrado que el producto utilizado estaba debidamente aprobado por ANMAT, esto ya lo dijo la abogada, ya se dijo en el juicio, y no hay que restarle importancia eso. por ese motivo el juez desvincula a Aníbal de la relación nexo causal del producto y las enfermedades. Esto sucedió en un debate oral que fueron seis meses de largo debate y una investigación que se viene haciendo desde el año 2014 hacia adelante, con las resoluciones de ANMAT y las pruebas”, sentenció.

Favarón también se refirió al presente de su marido: “Lo veo y espero los días para verlo, y preparo cosas para llevarle. Decir que está bien es una mentira, pero se mantiene mentalmente fuerte. Hace actividades con otras personas, lee mucho, los libros son súper importantes para él, le llevamos un montón, creo que ya podría poner una biblioteca ahí adentro porque tiene muchos libros. De esa manera se mantiene entretenido. Está escribiendo mucho”, enumeró María José, y aclaró que “los primeros 15 días no me podía comunicar con él, porque estaba en otro sector a modo de ingreso”.

Respecto a su día a día, la mujer que reveló que se encuentra viviendo con una amiga y un amigo que la acompañan en este momento: “El poder de los medios de comunicación tengo que felicitarlos, porque es como una Corte Suprema, los jueces hacen más caso a los medios de comunicación que a los leyes en las que se tienen que apoyar. Los jueces escuchan a la televisión y no se apoyan en las leyes”, reiteró. “Yo no estoy pasando un buen momento, pero hasta en los peores momentos, con más o menos angustia, estoy tranquila y no tengo motivos para no estarlo”, destacó.