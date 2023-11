Bussi se refirió al ajuste como "inevitable" y al uso de las fuerzas para "imponer orden"

El diputado nacional de Fuerza Republicana por Tucumán Ricardo Bussi señaló que para el próximo gobierno "no hay otro camino" más que el ajuste y que el Estado deberá usar las Fuerzas Armadas y de Seguridad para "imponer el orden".

"Cualquiera sea el que gane, estoy seguro de que va haber problemas porque la cuestión hoy pasa por el ajuste. Si no tenemos ajuste no podemos ni empezar, porque este país hoy gasta más de lo que necesita y estamos raspando la olla", dijo Bussi en una entrevista a radio Delta 90.3.

El hijo del genocida Antonio Domingo Bussi, condenado por delitos de lesa humanidad en varias causas, consideró que que "ya no hay otro camino" mas que el ajuste, y argumentó "no tenemos crédito externo, no tenemos crédito interno, la fiesta ha sido muy cara y algún momento hay que pagar".

Bussi, dirigente de un espacio alineado con La Libertad Avanza (LLA), que encabeza el candidato presidencial Javier Milei, admitió que la represión está dentro de las respuestas "el Estado tiene el monopolio de las Fuerzas de Armadas y de Seguridad, tiene que actuar en beneficio de la comunidad y tendrá que usar esas herramientas para imponer orden".