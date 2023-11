Javier Milei expuso ante empresarios: “El verdadero salto al vacío es votar a Massa"

De buen talante y sereno, el candidato libertario fue a explicar sus planes al Cicyp, donde lo recibieron con un pedido insistente para que respete las instituciones. Denunció una “campaña del miedo” del Gobierno.

El candidato presidencial de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, habló este miércoles ante los empresarios más influyentes del país, a cuatro días del balotaje frente a Sergio Massa.

"Quiero señalar que estamos frente a la elección más importante de los últimos 100 años", arrancó el candidato, quien consideró que Argentina terminó el siglo XIX y arrancó el XX siendo el país "más rico del mundo".

"Competía a la par con Estados Unidos, era una tierra de oportunidades, era una suerte de paraíso en el planeta". resumió.

"Sin embargo -agregó- conforme fuimos abandonando los valores de la Constitución de Alberdi, nos fuimos separando de las ideas de la libertad, comenzó una decadencia brutal".

Milei planteó durante su exposición que "los modelos en pugna hoy nos hacen enfrentar sobre si queremos seguir con esta dinámica inflacionaria, que va camino a una hiper; o estabilidad monetaria".

“Nos planteamos también si queremos seguir con este modelo corrupto que nos hunde o queremos abrazar los valores morales que hicieron grande a este país”, añadió e introdujo así el tema de la corrupción, una cuestión que este martes Sergio Massa sumó a la campaña al anunciar que en caso de ganar la Oficina Anticorrupción estará en manos de la oposición.

Milei habló de “un salto al vacío” si se elige a Sergio Massa

En otro pasaje de su extensa exposición, el candidato de La Libertad Avanza dijo que en esta elección “hay una discusión de populismo o república”. “Eso a la luz de tantos años de decadencia y de desapego a los valores de la Constitución, casi que parece un salto al vacío, cuando en realidad el salto es seguir haciendo estas cosas: seguir con el estancamiento, pobreza, inflación”, indicó

“Sin embargo, la maquinaria del Estado puso la discusión al revés. Entonces hay que tener en claro que el miedo no conduce a nada porque genera parálisis y si se paraliza la gente, el problema es que gana el status quo, este modelo decadente”.

El guiño a los empresarios: “Deberían ser reconocidos como héroes”

Ante un auditorio compuesto por hombres de negocios, el candidato libertario planteó que “en lugar de ser perseguidos como lo son por estas tiranías de la mayoría, deberían ser reconocidos como héroes” porque con sus productos le mejoran la vida a los seres humanos.

Por otra parte, habló del cepo cambiario. “Si yo me gano mi dinero honradamente por qué no me lo puedo gastar en lo que se me da la gana y el Gobierno decide quién puede comprar o no dólares. Es inmoral”, sentenció.

Luego, ya en un tono de voz elevado, lanzó a los empresarios: “Vamos, despierten, no se dejen robar, no dejen que les maltraten el derecho a la propiedad de esa manera, no lo podemos permitir. Hay que rebelarse, es ahora”.

Sostuvo, en tanto, que la pregunta de cara al futuro gobierno es cómo se abre el cepo sin llegar a una hiperinflación. “Gran parte del problema radica en resolver el problema de las Leliqs”, evaluó.

“La otra parte del problema está en el Tesoro. Hay que ajustar 5 puntos. El corte del gasto público lo paga la política no la gente de bien. El ajuste va a caer sobre las partidas de donde muerden los políticos”, adelantó.

Milei: “Es mentira que la obra pública genera empleo”

En otro pasaje de la disertación, el economista abordó la cuestión de la obra pública, un tema que toca de manera sensible a los empresarios de la construcción. “Hay que derribar ciertas falacias de obra pública, infraestructura y demás. No nos dejemos engañar con eso de que la obra pública genera empleo. ¡Eso es mentira!”, lanzó.

Milei planteó que la obra pública “se paga con impuestos” y “no crea empleo” sino que “los traslada de un lado al otro en el mejor de los casos”.

“Si eso lo hace el Estado y no el privado, lo hace por la fuerza. Hay una pérdida de bienestar. Porque me sacan la plata para financiar la obra pública de determinado político”, reflexionó y en ese sentido consideró que “no es necesario que esté el Gobierno metido en el medio; cuando se mete genera más daño que beneficios”.

El libertario también sostuvo que La Libertad Avanza propone “un modelo a la chilena de iniciativa privada”. “Esto se hace en Chile exitosamente, deberíamos preguntarnos por qué los políticos se oponen a eso. Pero no es apto para corruptos”, indicó.

Milei habló en la anteúltima jornada de campaña de cara al balotaje, de un encuentro del Comercio Interamericano de Comercio y Producción (Cicyp) donde disertó frente a los principales empresarios de la industria y el sector agropecuario de la Argentina.

El libertario arrancó a hablar pasadas las 13.30 en el Hotel Alvear, ubicado en la avenida Alvear 1891, del barrio porteño de Retiro, y su contrincante de Unión por la Patria Sergio Massa hará lo propio mañana.

A la salida, Milei fue abordado por la prensa que le consultó sobre los dichos de su ex empleador, Eduardo Eurnekian, quien aseguró que de 3.700 empleados en su empresa "uno salió fallado".

"Tiene razón", respondió jocoso el candidato de La Libertad Avanza ante las palabras del titular de Corporación América. Sostuvo a su vez que le pareció "un chiste divertido".

Además de exponer ante empresarios, el candidato estará esta tarde en Ezeiza para continuar con su "Tour de la libertad" con vistas al balotaje del próximo domingo.

Según informaron desde el equipo de campaña, el economista estará a las 17 en las calles Paso de la Patria y Ramos Mejía con sus principales dirigentes para atraer votantes bonaerenses.